بعد فوز الزمالك بكأس مصر..ياسمين الخطيب: ياااه يا عبد الصمد

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أعربت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب عن سعادتها وفخرها بفوز الومالك بكاس مصر، موضحة أنها ولأول مرة تذهب لشغلها رافعة رأسها.



ونشرت "الخطيب" صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: "أول مرة أروح الشغل رافعة راسي.. يااااااااااه يا عبد الصمد".



حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جماهير نادي الزمالك فوز الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي أُقيم مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.



وغرد الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر،: "البطل بطل له الكبير كبير الزمالك غير مصر ل بطل أفريقيا ل كالعادة كأس مبروووك يا أعظم جمهور".



وأعرب الفنان الشاب حسني شتا عن فرحته، وكتب: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي 3 0 م ع مليووووون مبروووووك علينا كأس مصر.. لعبيتنا رجاله ويستحقوا الفوز وتحيه خاصه لرجل المباراه الأباتشي وياحلاوتك يابن شرقي وحلال علينا العقل المدبر ميتشو الاستاذ 3 الزمالك بيراميدز كاس _ مصر الاباتشي شيكا شيكابلا".



وهنأ الإعلامي الشاب رامي رضوان جمهور الزمالك، وغرد: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر، فوز مستحق، وهارد لك لنادي بيراميدز".



وكتب الإعلامي عمرو عبدالحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه في كل الظروف.. سعيد بالأداء الزملكاوي الرائع أكثر من سعادتي بالكأس".



بدوره، توجه الشاعر والسيناريست مدحت العدل بالتهنئة لجمهور نادي الزمالك، ومجلس إدارته بريأسة المستشار مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، حيث كتب: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلي رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".‬



وكتب الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض لفيت بيك. مشاوير مشاوير".



حرص الفنان صلاح عبدالله على تهنئنة جمهور نادي الزمالك، بعد فوز الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.



وظهر صلاح عبدالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في بث مباشر، أعرب فيه عن سعادته بالفوز، وبارك للجمهور، وغنى معه.



وكشف "عبدالله" عن حرصه على مشاهدة المباراة رغم انشغاله في تصوير مسلسل "قيد عائلي"، حيث ظهر في البث من داخل أحد مواقع التصوير.



يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

