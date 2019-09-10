بمناسبة تكريمها في يوم المرأة السعودية.. ملحة عبدالله: نقدر جهود المملكة في دعم المرأة لقيادة المناصب العليا

رعت حرم أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حفل افتتاح فعاليات "يوم المرأة السعودية" الثاني، والذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام بحضور رائدات الوطن في مختلف المجالات.









وأكدت سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود في تصريح صحفي، أن المرأة السعودية أثبتت وجودها بقوة في المجالات العلمية والعملية مع تمسكها بدينها وخلقها، مشيرة إلى جهود الرعيل الأول من السيدات التي ساهمت في وصول المرأة إلى مراحل متقدمة في المستويات العلمية والمهنية، مقدمة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لدعمه المستمر للمرأة السعودية.





وشهد الحفل تكريم العديد من الشخصيات النسائية الرائدة في المجالات المختلفة، وكان من بين المُكرمات، سيدة و عميدة المسرح السعودي الدكتورة ملحة عبدالله مريع مزهر عن مجال الفن التمثيلي والمسرح، والتي وجهت بدورها الشكر لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض، وقيادات المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، تقديرًا لدورهم في حماية أمن الوطن وسعيهم لوضع المملكة في مصاف الدولة المتقدمة في كافة المجالات، بالإضافة إلى التغيير الجذري الذي تشهده المملكة والذي يترتب عليه تصعيد المرأة وإعطاءها المكانه التي تستحق والتي يمكنها من خلالها تقديم الكثير لوطنها.

وأضافت "عبدالله" في تصريح لها بمناسبة تكريمها في يوم المرأة السعودية، إن القيادة السعودية تعمل الآن على الانطلاق بالمملكة نحو القمة، مُشيره إلى أن الدول لا يمكنها تحقيق غاياتها إلا من خلال الاستثمار الجيد في البشر والاستفادة من العنصر البشري، وهو ما تسعى المملكة لتعزيزه من خلال إتاحة المجال أمام المرأة السعودية لممارسة عملها ومواهبها في مختلف مجالات الحياة، ما يجعلها قوة إضافية للمجتمع.

وتابعت، إن المملكة العربية السعودية تشهد أهم مرحلة في تاريخها، حيث استعادة قوة ومكانة المملكة على كافة المستويات إقليميًا و عالميًا والذي يبدأ من استعادة طاقاتها الكامنة والمتفجرة داخل شبابها و نسائها والتي باتت المملكة تحتفي بهم وبنجاحاتهم في المحافل الرسمية و الشعبية، إضافة إلى أنها تفسح المجال أكثر من أي وقت مضى لتصعيد المرأة السعودية للحصول على الفرص الكاملة في الوظائف العامة والتي تهدف في المقام الأول لخدمة المملكة.









واختتمت سيدة وعميدة المسرح السعودي، تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المرأة السعودية لا سيما الشباب منهن لجعلهن أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة والتي تعينهم على تحقيق أحلامهم التي تصب في النهاية لخدمة المملكة محليًا و إقليميًا وعالميًا في مختلف مجالات و فروع الحياة.