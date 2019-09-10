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بيريز: النجاح جعل ريال مدريد يفقد شدته وعلينا الآن أن نستعيده

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:47 م
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بيريز: النجاح جعل ريال مدريد يفقد شدته وعلينا الآن أن نستعيده
بيريز
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الفجر الرياضي
 
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يعتقد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن نجاح الملكي هو السبب وراء أدائه الضعيف على مدار العام الماضي.

بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ، عانى فريق المرينجي من موسم 2018/19 رهيب وتواصلت نتائجه إلى 2019/20.

أوضح بيريز قائلاً: "لقد جعلنا النجاح يفقد شدتنا يجب أن نستعيده لقد جعلنا هؤلاء اللاعبون وهذا المدرب أبطالًا ، لذا سنفعلهم مجددًا."

واختتم حديثه: "الموسم الماضي لم يكن جيدًا وعلينا التفكير في النقد وأضاف الرئيس أن مدريد ستواصل المضي قدماً بالتركيز على تطوير وتوقيع المواهب الشابة ، بينما قال أيضًا إنه لا يمكنهم توقيع بول بوغبا بسبب إحجام مانشستر يونايتد عن البيع".
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