بيريز: النجاح جعل ريال مدريد يفقد شدته وعلينا الآن أن نستعيده





بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ، عانى فريق المرينجي من موسم 2018/19 رهيب وتواصلت نتائجه إلى 2019/20.





أوضح بيريز قائلاً: "لقد جعلنا النجاح يفقد شدتنا يجب أن نستعيده لقد جعلنا هؤلاء اللاعبون وهذا المدرب أبطالًا ، لذا سنفعلهم مجددًا."





واختتم حديثه: "الموسم الماضي لم يكن جيدًا وعلينا التفكير في النقد وأضاف الرئيس أن مدريد ستواصل المضي قدماً بالتركيز على تطوير وتوقيع المواهب الشابة ، بينما قال أيضًا إنه لا يمكنهم توقيع بول بوغبا بسبب إحجام مانشستر يونايتد عن البيع".

يعتقد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن نجاح الملكي هو السبب وراء أدائه الضعيف على مدار العام الماضي.