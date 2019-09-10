حزب الوفد يقترح تأسيس هيئة للتنمية المستدامة للاستفادة من موارد الدولة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:50 م
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إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة
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اقترح حزب الوفد، على وزارة التجارة والصناعة إنشاء الهيئة العامة للتنمية المستدامة على أن تكون هيئة مدنية مستقلة، وذلك تواكبا مع المتغيرات الحالية التي يواجهها العالم.
وطالب المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بالحزب، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بتأسيس الهيئة العامة للتنمية المستدامة، وذلك من منطلق العمل على تحسين مناخ الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الموارد بما لا يهدر حق الأجيال القادمة، مؤكدًا على أهمية أن تكون الهيئة شريك أساسي في تفعيل الأهداف المعلنة للتنمية المستدامة، وذلك توافقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ولما له من فائدة علي الاقتصاد المصري حاليا وحفاظا علي الثروات للأجيال القادمة.
وخلال ثاني اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة" لإعلان إطلاقها في محافظة بورسعيد، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يدعم المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة مصرية حديثة، مُشيرًا إلى أن الحزب لا يدعم مسئولا على بياض وإنما هو معه مادام مع مصلحة الدولة، مُذكرًا أن تلك هي مبادئ الحزب منذ نشأته إلى الآن وستظل دائما وأبدًا كذلك وهي إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع وفوق كل الاعتبارات مهما كان، ودعا إلى إعلاء مصلحة الحزب فوق أي اعتبارات شخصية وإدراك أن أي قرار مؤسسي وليس فرديا كما يزعم البعض، ومن لديه أي شكوى أو اقتراح، قائلا: "لا تسمعوا لأشخاص ليسوا وفديين أصلاء ويدعوا لنفسهم صفات بالحزب وهم مفصولين".
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد في الآونة الأخيرة يتعرض لمؤامرة شرسة من قبل مغامرين لا يعرفون أن الوفدي يستطيع أن يضحي بكل غال ونفيس من أجل الوفد، وهذا ما يميز الوفدي عن أي حزب لأنه عقيدة سياسية، مُضيفا أن الوفديين صمدوا وظلوا يدافعون عن الوفد على مدار مئة عام، موضحًا أن ذلك لن يعرفه خوارج الوفد الذي يزعمون أنهم يصححون مسار الوفد في حين أنهم لم يفعلوا شيئا للحزب قبل 30 مارس 2018.
وطالب المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بالحزب، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بتأسيس الهيئة العامة للتنمية المستدامة، وذلك من منطلق العمل على تحسين مناخ الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الموارد بما لا يهدر حق الأجيال القادمة، مؤكدًا على أهمية أن تكون الهيئة شريك أساسي في تفعيل الأهداف المعلنة للتنمية المستدامة، وذلك توافقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ولما له من فائدة علي الاقتصاد المصري حاليا وحفاظا علي الثروات للأجيال القادمة.
وخلال ثاني اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة" لإعلان إطلاقها في محافظة بورسعيد، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يدعم المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة مصرية حديثة، مُشيرًا إلى أن الحزب لا يدعم مسئولا على بياض وإنما هو معه مادام مع مصلحة الدولة، مُذكرًا أن تلك هي مبادئ الحزب منذ نشأته إلى الآن وستظل دائما وأبدًا كذلك وهي إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع وفوق كل الاعتبارات مهما كان، ودعا إلى إعلاء مصلحة الحزب فوق أي اعتبارات شخصية وإدراك أن أي قرار مؤسسي وليس فرديا كما يزعم البعض، ومن لديه أي شكوى أو اقتراح، قائلا: "لا تسمعوا لأشخاص ليسوا وفديين أصلاء ويدعوا لنفسهم صفات بالحزب وهم مفصولين".
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد في الآونة الأخيرة يتعرض لمؤامرة شرسة من قبل مغامرين لا يعرفون أن الوفدي يستطيع أن يضحي بكل غال ونفيس من أجل الوفد، وهذا ما يميز الوفدي عن أي حزب لأنه عقيدة سياسية، مُضيفا أن الوفديين صمدوا وظلوا يدافعون عن الوفد على مدار مئة عام، موضحًا أن ذلك لن يعرفه خوارج الوفد الذي يزعمون أنهم يصححون مسار الوفد في حين أنهم لم يفعلوا شيئا للحزب قبل 30 مارس 2018.
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