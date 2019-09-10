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الأهلي يعلن موعد وصول يوسف البلايلي إلى جدة 

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:48 م
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الأهلي يعلن موعد وصول يوسف البلايلي إلى جدة 
يوسف البلايلي
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محمد علي
 
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قالت تقارير صحفية صباح اليوم إن نجم النادي الأهلي الجديد الجزائري يوسف البلايلي، سوف يصل إلى المملكة العربية السعودية صباح يوم الغد الأربعاء من أجل أن يبدأ في الإنتظام في معسكر الفريق بشكل مباشر استعدادًا لمباراة الجولة الرابعة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.


وكان نادي أهلي جدة قد أعلن عن تعاقده الرسمي مع يوسف البلايلي، وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من الصيف الحالي، وتستمر حتى عام 2022، قادمًا من صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي، بعدما توج اللاعب مع ناديه السابق ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي 2018، 2019.


وأشارت الصحف السعودية إلى كون الأهلي قد تواصل مع يوسف البلايلي في الساعات الماضية، واللاعب أخبرهم بموعد وصوله إلى مطار جدة تحديدًا، حيث من المتوقع بأن هناك عدد كبير من جماهير نادي أهلي حدة وكذلك بعض المسؤولين عن الفريق الأول في النادي في إنتظار اللاعب يوسف البلايلي في المطار كنوع من الترحيب به بعد إنضمامه الرسمي لصفوف أهلي جدة.


الجدير بالذكر، أن يوسف البلايلي بالغ من العمر 27 عام، قد لعب من قبل لعدة أندية في دوريات مختلفة من بينها نادي إنجيه الفرنسي، ونادي مولودية وهران، ونادي أهلي بوعريرج، ونادي اتحاد الجزائر، ولكنه لم يحقق أي نجاحات تضاهي نجاحاته مع الترجي.


وشارك بلايلي في 193 مباراة مع الأندية التي لعب لها، ونجح في تسجيل 47 هدف، وصنع 54 آخرين لزملائه في هذه الفرق.

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المزيد عن: يوسف بلايلي الاهلي السعودي الاهلي اخبار الرياضة اليوم
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