كل ما تريد معرفته عن أسعار ومكاتب استخراج اشتراكات المترو للطلبة

أبرز التسهيلات:



- تشغيل كافة مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة لإستخراج إشتراكات الطلبة.



- بيع إستمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة.



- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بما فى ذلك الجمع والعطلات الرسمية.



- فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الإشتراكات سيتم تجميع الإستمارات وتسليم الإشتراكات الجديدة باليوم التالى.



- سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الإستمارات وتسليم الإشتراكات بالمدرسة.



- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.



- زيادة العملات المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.



- تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث.



أهم مكاتب الاشتركات:



اولا اهم مكاتب استخراج الاشتراكات الربع سنوية مايلي:



الخط الأول محطات (حلوان _ عين حلوان_ جامعة حلوان_ المعادي_ دار السلام_ الزهراء _الشهداء _ حدائق الزيتون_ عين شمس_ عزبة النخل_ المرج القديمة _المرج الجديدة).



الخط الثاني محطات (كلية الزراعة- المظلات- روض الفرج -مسرة الشهداء 2 -العتبة 2 -الدقي -جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب).



الخط الثالث محطتي العباسية العتبة.



ثانيا اهم مكاتب الإشتركات السنوية وهي كالتالي:



محطات الخط الأول وتشمل حلوان المعادي عين شمس.



محطات الخط الثاني وتشمل (كلية الزراعة -روض الفرج- الشهداء 2- العتبة 2 -جامعة القاهرة).



ثالثا استحدثت الشركة استخراج اشتراكات شهرية من كافة مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث.



خطوات عمل الاشتركات:



1. الاشتراك بنظام الكارت الذكي بالاسم والصورة ولمدة ثلاثة شهور عدد الرحلات (180 ) رحلة ولمدة سنة عدد الرحلات (730 ) رحلة وإشتراك لمدة شهر عدد الرحلات 60 رحلة.



2. يستخرج الإشتراك بموجب أستمارة طلب أشتراك بمبلغ (خمسة جنيهات للربع السنوي وعشرة جنيهات للسنوي ) معتمدة من الجهة الإدارية المسئولة للطلبة والإحتياجات الخاصة والقوات المسلحة والشرطة.



3. يتحمل طالب الاشتراك قيمة الكارت الذكي بمبلغ (خمسة وعشرون جنيهًا ) أول مرة عند إصدار الإشتراك.



4. يتقدم طالب الإشتراك صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.



المحفظة:-



يتم استخراج كروت محفظة التذاكر بمبلغ (خمسة وعشرون جنيهًا ) قيمة الكارت بالإضافة الي قيمة الشحن بدأ من (عشرة جنيهات ) ومضاعقتها ويتم من أي محطة بخطوط المترو وتكون لحاملة وتكون الرحلة بنفس سعر الرحلة.

تقدم وزارة النقل، متمثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قبل بداية العام الدراسي الجديد عدة تسهيلات للطلبة لاستخراج اشتراكات مترو الأنفاق.