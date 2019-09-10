كل ما تريد معرفته عن أسعار ومكاتب استخراج اشتراكات المترو للطلبة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:46 م
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كرستينا عياد
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تقدم وزارة النقل، متمثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قبل بداية العام الدراسي الجديد عدة تسهيلات للطلبة لاستخراج اشتراكات مترو الأنفاق.
أبرز التسهيلات:
- تشغيل كافة مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة لإستخراج إشتراكات الطلبة.
- بيع إستمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة.
- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بما فى ذلك الجمع والعطلات الرسمية.
- فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الإشتراكات سيتم تجميع الإستمارات وتسليم الإشتراكات الجديدة باليوم التالى.
- سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الإستمارات وتسليم الإشتراكات بالمدرسة.
- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.
- زيادة العملات المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.
- تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث.
أهم مكاتب الاشتركات:
اولا اهم مكاتب استخراج الاشتراكات الربع سنوية مايلي:
الخط الأول محطات (حلوان _ عين حلوان_ جامعة حلوان_ المعادي_ دار السلام_ الزهراء _الشهداء _ حدائق الزيتون_ عين شمس_ عزبة النخل_ المرج القديمة _المرج الجديدة).
الخط الثاني محطات (كلية الزراعة- المظلات- روض الفرج -مسرة الشهداء 2 -العتبة 2 -الدقي -جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب).
الخط الثالث محطتي العباسية العتبة.
ثانيا اهم مكاتب الإشتركات السنوية وهي كالتالي:
محطات الخط الأول وتشمل حلوان المعادي عين شمس.
محطات الخط الثاني وتشمل (كلية الزراعة -روض الفرج- الشهداء 2- العتبة 2 -جامعة القاهرة).
ثالثا استحدثت الشركة استخراج اشتراكات شهرية من كافة مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث.
خطوات عمل الاشتركات:
1. الاشتراك بنظام الكارت الذكي بالاسم والصورة ولمدة ثلاثة شهور عدد الرحلات (180 ) رحلة ولمدة سنة عدد الرحلات (730 ) رحلة وإشتراك لمدة شهر عدد الرحلات 60 رحلة.
2. يستخرج الإشتراك بموجب أستمارة طلب أشتراك بمبلغ (خمسة جنيهات للربع السنوي وعشرة جنيهات للسنوي ) معتمدة من الجهة الإدارية المسئولة للطلبة والإحتياجات الخاصة والقوات المسلحة والشرطة.
3. يتحمل طالب الاشتراك قيمة الكارت الذكي بمبلغ (خمسة وعشرون جنيهًا ) أول مرة عند إصدار الإشتراك.
4. يتقدم طالب الإشتراك صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.
المحفظة:-
يتم استخراج كروت محفظة التذاكر بمبلغ (خمسة وعشرون جنيهًا ) قيمة الكارت بالإضافة الي قيمة الشحن بدأ من (عشرة جنيهات ) ومضاعقتها ويتم من أي محطة بخطوط المترو وتكون لحاملة وتكون الرحلة بنفس سعر الرحلة.
أبرز التسهيلات:
- تشغيل كافة مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة لإستخراج إشتراكات الطلبة.
- بيع إستمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة.
- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بما فى ذلك الجمع والعطلات الرسمية.
- فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الإشتراكات سيتم تجميع الإستمارات وتسليم الإشتراكات الجديدة باليوم التالى.
- سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الإستمارات وتسليم الإشتراكات بالمدرسة.
- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.
- زيادة العملات المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.
- تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث.
أهم مكاتب الاشتركات:
اولا اهم مكاتب استخراج الاشتراكات الربع سنوية مايلي:
الخط الأول محطات (حلوان _ عين حلوان_ جامعة حلوان_ المعادي_ دار السلام_ الزهراء _الشهداء _ حدائق الزيتون_ عين شمس_ عزبة النخل_ المرج القديمة _المرج الجديدة).
الخط الثاني محطات (كلية الزراعة- المظلات- روض الفرج -مسرة الشهداء 2 -العتبة 2 -الدقي -جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب).
الخط الثالث محطتي العباسية العتبة.
ثانيا اهم مكاتب الإشتركات السنوية وهي كالتالي:
محطات الخط الأول وتشمل حلوان المعادي عين شمس.
محطات الخط الثاني وتشمل (كلية الزراعة -روض الفرج- الشهداء 2- العتبة 2 -جامعة القاهرة).
ثالثا استحدثت الشركة استخراج اشتراكات شهرية من كافة مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث.
خطوات عمل الاشتركات:
1. الاشتراك بنظام الكارت الذكي بالاسم والصورة ولمدة ثلاثة شهور عدد الرحلات (180 ) رحلة ولمدة سنة عدد الرحلات (730 ) رحلة وإشتراك لمدة شهر عدد الرحلات 60 رحلة.
2. يستخرج الإشتراك بموجب أستمارة طلب أشتراك بمبلغ (خمسة جنيهات للربع السنوي وعشرة جنيهات للسنوي ) معتمدة من الجهة الإدارية المسئولة للطلبة والإحتياجات الخاصة والقوات المسلحة والشرطة.
3. يتحمل طالب الاشتراك قيمة الكارت الذكي بمبلغ (خمسة وعشرون جنيهًا ) أول مرة عند إصدار الإشتراك.
4. يتقدم طالب الإشتراك صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.
المحفظة:-
يتم استخراج كروت محفظة التذاكر بمبلغ (خمسة وعشرون جنيهًا ) قيمة الكارت بالإضافة الي قيمة الشحن بدأ من (عشرة جنيهات ) ومضاعقتها ويتم من أي محطة بخطوط المترو وتكون لحاملة وتكون الرحلة بنفس سعر الرحلة.
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