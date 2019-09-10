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الحكومة الهولندية تهدف لوقف استخراج الغاز بحلول عام 2022

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:43 م
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الحكومة الهولندية تهدف لوقف استخراج الغاز بحلول عام 2022
صورة أرشيفية
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الفجر
 
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قالت الحكومة الهولندية، إنها تتوقع التوقف عن استخراج الغاز من حقل شاسع تحت الأرض في شمال البلاد بحلول منتصف عام 2022، وانهاء عقود من الحفر المربح.

أبلغ وزير الشؤون الاقتصادية والمناخ إريك ويبيس المشرعين الهولنديين باحتمال انتهاء الحفر في حقل غاز جروننجن في خطاب أرسله إلى البرلمان اليوم الثلاثاء.

تعرضت الحكومة لضغوط لوقف استخراج الغاز لأنها تسببت في سلسلة من الزلازل التي ألحقت أضرارا بالغة بآلاف المنازل في المنطقة في السنوات الأخيرة.

في العام الماضي، قالت الحكومة إنها تخطط لوقف الحفر بالكامل بحلول عام 2030.

يقول ويبيس إن الاستخراج سيتم تخفيضه إلى 11.8 مليار متر مكعب العام المقبل، مما سيكلف الحكومة 400 مليون يورو من الدخل المفقود.
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المزيد عن: وقف استخراج الغاز حقل غاز جروننجن الحكومة الهولندية
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