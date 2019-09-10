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عدو "زيدان" يشعل ريال مدريد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:39 م
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عدو زيدان يشعل ريال مدريد
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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يصمم خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني تقديم موسم مميز مع الفريق الملكي بعد الفترة الصعبة التي عاشها بإصرار زين الدين زيدان المدير الفني على رحيله عقب الإصابة قبل أن يتراجع عن موقفه

 

ويستعد ريال مدريد لمباراة السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو أمام فريق ليفانتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني ووجه رودريجيز بعد التدريب رسالة عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "آمل أن يكون هذا هو موسمي مع ريال مدريد".

 

وعقب إصابة ماركو أسينسيو تغير كل ذلك، واستقر المطاف برودريجيز في سانتياجو برنابيو من جديد، وشارك رودريجيز أساسيا في مباراة ريال مدريد مع بلد الوليد بالجولة الثانية لليجا

 

كان رودريجيز قد عاد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعد موسمين قضاهم رفقة نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، وبالرغم من خروج اللاعب من حسابات المدرب زيدان، إلا أن العمل الجيد والجهد المبذول من قبل خاميس جعل المدرب يعيد النظر ويغير رأيه.

 

ريال مدريد يصارع برشلونة على فابيان رويز

 

ويصارع ريال مدريد فريق برشلونة على لاعب جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.

 

ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60 مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.

 

ويخطط ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.


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