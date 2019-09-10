حساب المواطن: 2.6 مليار لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر الجاري

ويتم تقسيم المستفيدين من حساب المواطن السعودي لـ3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة.



فوائد التسجيل بحساب المواطن

1- كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق الدعم.

2- تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ1200 ريال شهريًا (الدخل من 0 – 11999 ريال شهريًا).

3- تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 100 ريال شهريًا (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهريًا).

4- تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ600 ريال شهريًا (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهريًا).



شروط التسجيل:

تقسيم الشرائح إلى 5 فئات، ألا وهي:

1- الفئة الأولي: ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي.

2- الفئة الثانية: ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

3- الفئة الثالثة: ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

4- الفئة الرابعة: ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.

5- الفئة الخامسة: لا يستحقون الدعم، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.



متطلبات التسجيل:

1 – الهوية الوطنية وكارت العائلة.

2 – معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

3 – معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

4 – الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

5 – رقم الحساب البنكي الايبان ومن الضرورة أن يكون الحساب نشط.

6 – بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

7 – من الضرورة ألا يتجاوز راتبة عشرين ألف ريال.



المستفيدين من التسجيل بحساب المواطن:

1- السعودي الغير متزوج.

2- الأسرة السعودية.

3- حاملي بطاقة التنقل بالمملكة.

4- عائلة السعودية المتزوجة مع أجنبي.

5- زوجة المواطن السعودي.



سر إطلاق حساب المواطن:

1- تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات لذوي الدخل المنخفض والمحدود.

2- تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

3- تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

4- إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية.

5- تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.



أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، 2.6 مليار ريال مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 مليون ريال.وذكر سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر سبتمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد.ولفت القحطاني، إلى أنه يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة عبر البوابة الإلكترونية: www.ca.gov.sa، وذلك بعد مرور خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي مع الدفعة القادمة.وفي طور الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي؛ لدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط ودعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، وذلك عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.برنامج حساب المواطن