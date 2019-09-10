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النصر السعودي يعيد نور الدين أمرابط من المغرب بطائرة خاصة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:28 م
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النصر السعودي يعيد نور الدين أمرابط من المغرب بطائرة خاصة
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محمد علي
 
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قالت إدارة نادي النصر السعودي إنها ستقوم بتوفير المناخ المناسب للجهاز الفني بقيادة البرتغالي، روي فيتوريا، وذلك من أجل أن يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة الشباب السعودي في ديربي العاصمة الرياض، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


ومن المتوقع أن تقام مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.


وبحسب ما ذكرته الصحف السعودية، صباح اليوم، فإن رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، صفوان السويكت، سوف يرسل طائرة خاصة إلى المغرب من أجل نقل اللاعب نور الدين أمرابط إلى السعودية، وذلك بعد نهاية مشاركته في معسكر منتخب بلاده مساء اليوم.


وكان نور الدين أمرابط قد غادر تدريبات نادي النصر السعودي في الاسبوع الماضي من أجل الإنضمام لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، ولكن اللاعب عاش أوقات صعبة هناك، بعدما تعرض للصدمة من تصريحات المدرب البوسني الجديد للمنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، والذي علق على الوزن الزائد لنور الدين أمرابط، مطالبًا إياه بضرورة اتباع حمية خاصة للتخلص من وزنه الزائد، خاصة في ظل وجود نسبة من الدهون في دم اللاعب كما أظهرت الفحوصات الطبية التي تم إجرائها على اللاعبين في المعسكر.


يذكر أن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي خلف نادي الهلال بفارق الأهداف، حيث يملك كلا الفريقين نفس الرصيد من النقاط "6 نقاط" بعد مرور جولتين من بداية البطولة.
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