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السوبر المصري بحكام أجانب والترشيحات على مائدة "الغندور"

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:27 م
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السوبر المصري بحكام أجانب والترشيحات على مائدة الغندور
الأهلي والزمالك
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محمد الصو
 
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بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، في اقتراح عدد من البلدان لمخاطبتها من أجل ترشيح حكام أجانب لمواجهة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري.


واستقرت لجنة الحكام على تعيين طاقم تحكيم أجنبي للقاء، على أن تتحمل خزينة الجبلاية تكاليف استقدامهما، حسبب القرار الوزاري والذي يحتم على توفير طاقم تحكيم أجنبي لمباريات القمة.


ومن المقرر أن يفتح الغندور، خطوط اتصال مع بعض الدول خلال الساعات المقبلة، لترشيح أسماء يمكن الاستعانة بها في إدارة المباراة.


وكانت لجنة الحكام استعانت بطاقم تحكيم روماني لإدارة نهائي كأس مصر والذي أقيم السبت الماضي بين بيراميدز والزمالك، وانتهى لصالح الأخير بهدف دون رد.


على جانب آخر استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، على إلغاء الحكم الخامس "الإضافي"، خلال المباريات التي سيتم تطبيق خلالها تقنية "الفار" بداية من الدور الثاني للدوري العام.


ومن المقرر أن يستمر الحكم الإضافي في التواجد بالملاعب من بداية الموسم حتى نهاية الدور الأول، بعد قرار الجبلاية بتطبيق تقنية "الفيديو".


وكان مجلس الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو "الفار"، عقب الحصول على جميع الموافقات من الاتحاد الدولي "فيفا" لاستخدامه بالملاعب المصرية.


وأرسل الاتحاد الدولي مندوبا، خلال الأسابيع الماضية لعقد عدة جلسات مع مسئولي الجبلاية والتحكيم، لشرح تطبيق التقنية وتحديد تكاليف تطبيقها.


ويلتقي الأهلي بطل الدوري العام مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.


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