حرب برشلونة وريال مدريد تشتعل على نجم إسبانيا
دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في صراع جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن
رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم
لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.
ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60
مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.
ويسعى ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن
صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة
الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.
محاولات برشلونة لضم فابيان رويز
وحاول برشلونة ضم فابيان رويز في 3 مرات
سابقة لكن تكمن المشكلة الأكبر في تحقيق مطالب نابولي بدفع أكثر من 60 مليون يورو.
كانت المرة الأولى لبرشلونة لمحاولات فابيان
رويز وتكلفة اللاعب فقط 6 ملايين يورو، أي بعشرة أضعاف أقل مما يكلفه الآن، وكان ذلك
في صيف 2017 عندما كان يلعب على سبيل الإعارة في نادي إلتشي قادمًا من نادي ريال بيتيس
وعاد فابيان للدفاع عن قميص فريقه ريال بيتيس
وكانت تكلفة اللاعب 15 مليون يور، ولكن المدرب سيتيانن أعلن أنه غير قابل للبيع ليجدد
بشرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو دفعه نابولي بعد ذلك لتباطؤ برشلونة
- نجم بيتيس يقترب من ريال مدريد
- موهوب بيتيس يلفت أنظار برشلونة والريال
- نجم نابولي المتألق على رادار ريال مدريد
- ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة
- صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على صفقة جديدة
- أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. ميسي يطالب بالرد على ريال مدريد وحسم هذه الصفقة وصراع كبير مع الريال على لاعب جديد
- أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. تأجيل صفقة القرن وتحديد بديل بوجبا وبيريز يرصد لاعب من العيار الثقيل
- ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم نابولي
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الريال يقترب من حسم صفقته السادسة ويهدد برشلونة في صفقة جديدة
- نابولي يحدد سعر بيع نجمه لريال مدريد