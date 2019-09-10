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تعرف على أفضل الطرق لتخزين ورق العنب

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:27 م
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تعرف على أفضل الطرق لتخزين ورق العنب
ورق العنب
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تقوم ربات البيوت دائمًا بتخزين ورق العنب، فهو يعد من الوجبات الأساسية على المائدة، ويعد من الأطعمة المناسبة لمرضى السكر ويخلص الجسم من البكتريا، وإليكِ طرق طرق لتخزينه:

الطريقة الأولى
اختاري ورق العنب أخضر اللون، وانزعي منه "العصيان" قومي بفرده بطريقة متساوية، لفي ورق العنب في "الميكينج فلم" واحفظيه في الفريزر حين وقت الاستخدام.

الطريقة الثانية
قومي بلف ورق العنب على هيئة "حزمة"، ثم ضعيه بداخل الزجاجات البلاستيكية، و أغلقي الأوعية بأحكام واحفظيها في مكان بعيد عن ضوء الشمس، وعند الاستخدام قومي بقطع الزجاجة نصفين.

الطريقة الثالثة
قومي بغسل ونقع ورق العنب في ماء ساخن به ملح، حتى يتغير لونه، ثم قومي بحفظه في أكياس بلاستيكية.  
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