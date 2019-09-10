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راموس يتحدث عن "احترام" جاريث بيل وزيدان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:25 م
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راموس يتحدث عن احترام جاريث بيل وزيدان
راموس
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علاء خليف
 
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دافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الاسباني عن زميله بالفريق الويلزي جاريث بيل بسبب الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه بالإضافة لممارسته رياضة "الجولف" وقت كان الفريق الملكي يواجه توتنهام الإنجليزي في بطولة كأس أودي الودية استعدادًا للموسم الجديد.


وقال راموس في تصريحات لصحفية "ديلي ميل" الإنجليزية: "بخصوص ما تم قوله حول جاريث بيل، أعتقد أن الوقت يوضح كل شيء، بغض النظر عن ما يفعله كل لاعب في حياته الشخصية، أعتقد أن يجب أحترامه و عدم التحدث عنه. نحن أحرار في فعل ما نريده في أوقات فراغنا".


وأضاف: " بالطبع، مهنياً، يجب أن تقدم أفضل ما لديك للفريق، للنادي، و تحاول أن تكون صادق بقدر الإمكان، بعد ذلك، الأمر يعود لكل شخص العودة إلى المنزل بضمير صافي أو لا".


وكان جاريث بيل تعرض لإنتقادات عنيفة بعدما تم نشر صورة له أثناء ممارسة رياضة "الجولف" وقت خسارة ريال مدريد أمام توتنهام بكأس أودي الودية، وطالبت الجماهير برحيله عن النادي الملكي، حيث اعتبروه غير مفيدًا للميرينجي، كما أنه لا يبالي من التركيز في تدريبات الفريق أو العمل من أجل استعادة مستواه والعودة لمساعدة الريال بشكل أكثر إيجابية.


كما تطرق "راموس" للحديث عن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان حيث قال: "مازال نفس الشخص. مازال يحافظ على جوهره كمدرب، لديه المزيد من الخبرة، في جوهره مازال نفس الشخص، لكنه أصبح أفضل لأنه يتمتع بخبرة أكبر".


يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 5 نقاط جمعها من إنتصار وحيد وتعادلين، ويستعد لمواجهة جديدة أمام فريق ليفانتي يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا الإسبانية، كما تنتظره مواجهة صعبة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم 17 من نفس الشهر.


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المزيد عن: سيرجيو راموس زيدان ريال مدريد جاريث بيل النادي الملكي الكرة العالمية الدوري الاسباني
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