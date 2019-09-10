وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.





وأوضح حافظ أن الوزير شكري ثمّن توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، حيث جدّد التأكيد على تضامُن مصر مع دولة الإمارات الشقيقة. ومن جانبه، أعرب وزير الدولة الإماراتي عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، بما يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.





واختتم المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تضمن كذلك التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في سائر ملفات المنطقة، فضلاً عن تناوُل جهود مكافحة الإرهاب.





يأتى ذلك بعد أن عقد وزير الخارجية، أمس، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبدالله.





وودع سامح شكري، لدى مغادرته مطار الخرطوم، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب، ومديرة إدارة مصر في وزارة الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبوزيد، فضلا عن سفير مصر في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية.





ووصف شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، عقده في القصر الجمهوري، في ختام مباحثاته في الخرطوم، المباحثات بـ"المثمرة والإيجابية"، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك بين البلدين.





من جانبه، أكد البرهان، خلال لقائه شكري، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، وتطورها على المستويات كافة.





حيث تناول اللقاء بين شكري والبرهان، آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وسُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، في إطار لقاءاته الهامة بالعاصمة السودانية الخرطوم.





وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل رسالة دعم للسودان من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، مُعرباً عن تقدير القاهرة لنجاح السودان في الانتقال بشكل سلس إلى المرحلة الجديدة، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.





كما أكد شكري على حرص مصر على عودة السودان لدورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي، مُقدماً التهنئة على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية، وصدور قرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الوزير شُكري عن اهتمام مصر بدفع مسار التعاون مع السودان في كافة مجالات التنمية إلى آفاق أرحب، وعلى رأسها مجالات التعليم والصحة والربط الكهربائي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات وآمال شعبيّ وادي النيل في الرخاء والتنمية.