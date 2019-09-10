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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 "تتراجع" في الكويت

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:15 م
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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 تتراجع في الكويت
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محمد المسلمي
 
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي  وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في الكويت

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في الكويت 


 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

48.10$

14.62

 اسعار الذهب عيار 24

44.09$

13.40

سعر الذهب عيار 22

42.41$

12.79

اسعار الذهب عيار 21

36.36$

10.96

اسعار الذهب عيار 18

28.28$

8.53

سعر الذهب عيار 14

24.24$

7.31

سعر الذهب عيار 12

1.496$

458.14

اسعار أوقية الذهب

336.71$

102.33

اسعار جنيه الذهب

48.100$

14.618

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الكويت 

عيار12

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

7.37

8.59

11.05

12.89

13.40

14.73

7 سبتمبر

7.36

8.59

11.04

12.88

13.40

14.72

6 سبتمبر

7.42

8.65

11.12

12.98

13.20

14.83

5 سبتمبر

7.60

8.87

11.40

13.30

13.10

15.20

4 سبتمبر

7.56

8.83

11.35

13.24

13.10

15.13

3 سبتمبر


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