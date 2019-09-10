اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 "تتراجع" في الكويت





يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في الكويت

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في الكويت





سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار كويتي عيار الذهب 48.10$ 14.62 اسعار الذهب عيار 24 44.09$ 13.40 سعر الذهب عيار 22 42.41$ 12.79 اسعار الذهب عيار 21 36.36$ 10.96 اسعار الذهب عيار 18 28.28$ 8.53 سعر الذهب عيار 14 24.24$ 7.31 سعر الذهب عيار 12 1.496$ 458.14 اسعار أوقية الذهب 336.71$ 102.33 اسعار جنيه الذهب 48.100$ 14.618 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت

عيار12 عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار22 عيار 24 اليوم 7.37 8.59 11.05 12.89 13.40 14.73 7 سبتمبر 7.36 8.59 11.04 12.88 13.40 14.72 6 سبتمبر 7.42 8.65 11.12 12.98 13.20 14.83 5 سبتمبر 7.60 8.87 11.40 13.30 13.10 15.20 4 سبتمبر 7.56 8.83 11.35 13.24 13.10 15.13 3 سبتمبر