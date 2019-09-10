محافظ الفيوم يعلن مجموع القبول بالمرحلة الثانوية 2019-2020



حيث استعراض أعمال الصيانة التى يجرى تنفيذها بالمدارس، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسى الجديد بفترة كافية، وإعداد المدارس بشكل جيد لاستقبال التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، كما أكد المحافظ على ضرورة توفير التهوية والإضاءة الكافية داخل الفصول والتأكد من سلامة المبانى والأسوار ونظافة دورات المياه، وتشكيل لجان لمراجعة محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة القريبة من المدارس وضمان تأمينها، وكذلك مراجعة خزانات مياه الشرب وأدوات إطفاء الحريق، مشددًا على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للخزانات.



كما أكد محافظ الفيوم على ضرورة استقبال العام الدراسى الجديد بالجدية والتفانى فى العمل، وأصدر توجيهاته لوكيل تعليم الفيوم بضرورة توجيه المعلمين ومديرى المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل الإذاعة المدرسية لدورها فى توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ فى سهولة ويسر، كما أكد على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس التلاميذ وسد العجز فى المعلمين خصوصًا بالمناطق النائية، وتوزيع الكتب الدراسية وتحقيق الانضباط داخل الفصول من اليوم الأول للدراسة، كما شدد المحافظ على ضرورة رفع الإعلانات من على أسوار المدارس وفرض غرامة 5 آلاف جنيه على من يقوم بذلك مع رد الشيئ لأصله، كما أكد على ضرورة رفع الإشغالات القريبة من المدارس وتيسير الحركة المرورية أمام المدارس خصوصًا فى أوقات الذروة.



كما أكد المحافظ على ضرورة توفير النظافة داخل وخارج المدارس، وتمهيد وصيانة الطرق والشوارع المؤدية إليها، وعمل المطبات اللازمة أمام المدارس أو بالقرب منها وفقًا للاشتراطات الهندسية للحفاظ على سلامة التلاميذ، كما شدد على إزالة الأكشاك المخالفة والمقاهى العشوائية الملاصقة لأسوار المدارس، وطلاء وتجميل الأسوار بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية.





وافق اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، على تقليل مجموع القبول للتعليم الثانوى العام بمختلف مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2019-2020 إلى 217 درجة كحد أدنى، استجابة لمطالب أولياء الأمور وملء الفراغات بمدارس الثانوى العام، واستكمال نصابها طبقًا للإحصاءات الواردة من الإدارات التعليمية.وأصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قبول جميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بمجموع 217 درجة كحد أدنى، بالأماكن الخالية بالمدارس.فيما أشار الأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موافقة محافظ الفيوم على النزول بمجموع المدراس الثانوية يأتى استجابة لمناشدة أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأبنائهم فى الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، مشيرًا إلى أن القرار يشمل جميع مدارس المحافظة.