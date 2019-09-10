محافظ القاهرة يصرف ١٠٠ جنيه تحفيزية لطلاب المدارس (صور)

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صرف ١٠٠ جنيه تحفيز من جيبه الشخصي لطالبة المدارس قبل انطلاق العام الدراسي بأيام.





وقام محافظ القاهرة والدكتور عز فرغل الرئيس الإقليمي للجمعيات الأهلية والخيرية، والدكتور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بتوريع المكأفات المادية في أظرف بجانب الحقائب المدرسية.





جاء ذلك خلال توزيع ١٠٠٠ حقيبة ومستلزمات مدرسية على طلاب المدارس في الحفل الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي منذ قليل بديوان عام المحافظة.





وأكد محافظ القاهرة أن الحفل جاء تفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، لتوفير حياة أفضل للمواطنين.





وأضاف أن توريع الحقائب جزء بسيط من واجبنا تجاه الشعب المصري الوفي، موجهًا الشكر لجميع الجميعات الأهلية لمساهمتها في المبادرة وفي كافة المجالات، مؤكدًا ان العطاء المستمر في ترايد.





ويأتي ذلك في إطار مبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بتوزيع 250 ألف حقيبة على طالبة المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2019- 2020.





كما أعلنت المحافظة عن استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسي وزارة التربية والتعليم.





وأكد على جميع أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، اتخاذ جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.





وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس.





كما شدد على صيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.





وأكد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم محمد عطية بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس، وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجاَ.





وأضاف أنه تم تنفيذ خطة الصيانة البسيطة على مستوى جميع مدارس القاهرة كما تم عمل الصيانة العاجلة لعدد من المدارس (معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحي) بما لا يعيق بدء العام الدراسي وسير العملية التعليمية.





وأشار المحافظ إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائيا ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنبا إلى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.





ومن جانبه أكد محمد عطية مدير مديرية التعليم أنه بدأت بعض الإدارات والمدارس بالفعل فور العودة من إجازة العيد تسليم الكتب للطلبة دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية تنفيذا للتعليمات بعدم ربط استلام الكتب بالمصروفات لعدم حرمان الطالب من تحصيل المناهج في مواعيدها.



