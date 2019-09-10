قبل انطلاق النسخة الثامنة.. "السيسي" يُواصل لم شمل الفئات المصرية بمؤتمرات الشباب

في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواصلة الحوار مع الشباب المصري، إتاحة الفرصة لهم للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، يعقد المؤتمر في انعقاد نسخته الثامنة، السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.





وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.





وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أخريين، جلسة "اسأل الرئيس" تعتبر أبرز جلسات المؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.





وفي ختام عام الشباب المصري، انعقدت فعاليات المؤتمر الأول للشباب بتوجيهات من الرئيس السيسي، تحت شعار "ابدع.. انطلق" والذي أقيم بدينة شرم الشيخ، في الفترة من 25-27 أكتوبر 2016، وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية، و3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.





وخلال فاعليات المؤتمر، عقدت أكثر من 23 جلسة عامة شملت العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أقيمت 8 ورش عمل فرعية تخصصية، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، وطرح رؤى الشباب في مواجهتها.





المؤتمر الدوري للشباب بمدينة أسوان

وفي يناير 2017، عقد المؤتمر الدوري للشباب، بمدينة أسوان، وشارك به أكثر من 1300 شاب وفتاة من محافظات الصعيد، بحضور ومشاركة السيسي، وشهد المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل ناقش من خلالها الشباب العديد من القضايا والموضوعات المهمة مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة السياسية للشباب، وأهم التحديات والفرص الموجودة بصعيد مصر.





كما تم تكريم مجموع من الشباب المتميز في المجالات المختلفة، وكان من أهم التوصيات التي نتجت عن المؤتمر إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والإسراع فى تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.





مؤتمر الشباب في الإسماعلية

وعقد المؤتمر الدوري الثالث للشباب، بمدينة الاسماعيلية في إبريل 2017، وشارك به نحو 1200 شاب وفتاة من محافظات إقليم قناة السويس، ومن ضمن توصيات إعلان 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعلان تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب.. إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص، بالإضافة إلى إعلان تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية.





مؤتمر الشباب في الإسكندرية

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب، في 24 يوليو 2017 بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 1500 شاب من مختلف محافظات إقليم غرب الدلتا، وشباب الجامعات، وممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر، كما شارك فى المؤتمر شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من المنتمين لمحافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلو شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب فى الأحزاب السياسية، ومجموعة من الشباب العاملين في الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي.





المؤتمر الرابع كما عقد مؤتمر الشباب في الإسكندرية، حيث شملت توصياته؛ دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم الذي دعا إليه شباب مصر ودعوة ملوك وأمراء ورؤساء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة لحضور المنتدى، وتكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وتكثيف جهود الحكومة والدولة في إحداث التطوير اللازم لمحافظة الإسكندرية، والبدء في تطوير مدينة رشيد الأثرية على أن ينتهي العمل فيها بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه. وشملت التوصيات؛ الانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة بمساحة تصل إلى 1000 فدان وطرحها تباعاً للاستثمار، والبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، وكذاك البدء الفوري في طرح أراضى المنطقة الاستثمارية بمساحة 10 آلاف فدان في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وقيام الحكومة بالنظر والدراسة الفورية لجميع المطالب والشكاوى التي تقدم بها كل من أهالي محافظات إقليم غرب الدلتا والتي تم تسليمها للشاب ياسين الزغبي، وإفادة الرئيس خلال أسبوع بالموقف والإجراءات التي تم اتخاذها.





المؤتمر الخامس للشباب

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السادس عشر من مايو ٢٠١٨ المؤتمر الدروي الخامس للشباب، بحضور من القوى السياسية وشباب السياسة وفئات من مختلف المجالات، مثل الأحزاب والجامعات ووزارة الشباب والرياضة.





وضم المؤتمر 3 جلسات، الأولى بعنوان رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر ويتخللها استعراض تحليل نتائج انتخابات 2018 وجلسة نقاشية عن تفعيل الحياة الحزبية والمشاركة السياسية، والثانية بعنوان رؤية شبابية لمصر للأربع سنوات المقبلة ويتخللها عرض تقديمي عن رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة.





أما الجلسة الثالثة جاءت تحت عنوان "اسأل الرئيس"، والتي أجاب خلالها عن أبرز الأسئلة التي تلقاها الرئيس من المواطنين خلال الأيام التي قبل المؤتمر.





المؤتمر السادس بجامعة القاهرة

وعقدت النسخة السادسة من مؤتمر الشباب الوطني، في الثامن والعشرين من يوليو ٢٠١٨، في جامعة القاهرة، بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة ونواب البرلمان وأوائل الثانوية العامة. وشمل المؤتمر 7 جِلسات نقاشية تحت قبة جامعة القاهرة، انتهت بتكريم عدد من شباب الجامعات المبتكرين والمتفوقين، وإعلان 2019 عامًا للتعليم





المؤتمر السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة

وافتتح الرئيس السيسي، في نهاية يوليو المنصرم، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي قام في العاصمة الإدارية الجديدة، وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بطل كل يوم"، والذي رصد قصص وحكايات لشباب تحدوا الظروف الحياتية وحققوا إنجازات وبطولات، وشبابًا مصريين حققوا نجاحات عالمية. وانطلق خلال المؤتمر العديد من الجلسات من بينها جلسة لنموذج محاكاة الدولة المصرية.



