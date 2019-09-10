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التشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني في مواجهة الكوت ديفوار

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:18 م
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التشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني في مواجهة الكوت ديفوار
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محمد وليد الجموسي
 
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يواجه المنتخب التونسي اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 بداية من الساعة السادسة المنتخب الايفواري في لقاء ودي ستحتضنه مدينة روان الفرنسية.
لقاء من المنتظر ان يدخله المدرب منذر الكبير بالتشكيل التالي:
معز حسان ـ محمد دراغر ـ یاسین مریاح ـ صدام بن عزیزة ـ علي معلول ـ الیاس السخیري ـ أحمد خلیل ـ سيف الدين الخاوي ـ حمزة الرفيعة ـ یوسف المساكني ـ فراس الشواط.

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