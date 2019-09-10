نيمار يقترب من معادلة رقم رونالدو "الظاهرة"

أنهى الأسطورة البرازيلية رونالدو مسيرة لا تصدق في الثامن من يونيو 2011 كانت مليئة بالألقاب والأهداف مع منتخب السامبا.





وفي ساو باولو ، قال أو فينومو وداعًا مع البرازيل لمدة 14 دقيقة ، وأغلق حساباته بـ 62 هدفًا دوليًا في 98 مباراة.





قال رونالدو في ذلك الوقت: "لقد اصطف في الهجوم باحتمال يبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت ، والذي كان سيظل أملًا كبيرًا لبلاده.





واختتم: " نيمار هو وريثي ، "لديه موهبة هائلة وغرفة واسعة. لتحسين جسديا وتقنيا ".









أبرز هدافي البرازيل

بيليه: 77 هدفا في 92 مباراة

رونالدو: 62 هدفا في 98 مباراة

نيمار: 61 هدفا في 98 مباراة

روماريو: 55 هدفا في 70 مباراة

زيكو: 48 هدفا في 71 مباراة





بعد ثماني سنوات ، أصبح نيمار الآن مجرد هدف واحد من إجمالي رونالدو.





بعد تعادله مع اللاعب رقم 9 السابق ، سيكون لديه 15 لاعبًا إضافيًا ليكافئ بيليه 77.





تم تأجيل فوضى الصيف خلف نيمار وعاد إلى العمل بهدف في تعادل البرازيل 2-2 مع كولومبيا.





يذكر أن سيواجه البرازيل منتخب بيرو في تكرار لنهائيات كأس أمريكا في البحث عن 62 له.