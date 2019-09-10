نيمار يقترب من معادلة رقم رونالدو "الظاهرة"
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:12 م
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مصطفي صابر
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أنهى الأسطورة البرازيلية رونالدو مسيرة لا تصدق في الثامن من يونيو 2011 كانت مليئة بالألقاب والأهداف مع منتخب السامبا.
وفي ساو باولو ، قال أو فينومو وداعًا مع البرازيل لمدة 14 دقيقة ، وأغلق حساباته بـ 62 هدفًا دوليًا في 98 مباراة.
قال رونالدو في ذلك الوقت: "لقد اصطف في الهجوم باحتمال يبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت ، والذي كان سيظل أملًا كبيرًا لبلاده.
واختتم: " نيمار هو وريثي ، "لديه موهبة هائلة وغرفة واسعة. لتحسين جسديا وتقنيا ".
أبرز هدافي البرازيل
بيليه: 77 هدفا في 92 مباراة
رونالدو: 62 هدفا في 98 مباراة
نيمار: 61 هدفا في 98 مباراة
روماريو: 55 هدفا في 70 مباراة
زيكو: 48 هدفا في 71 مباراة
بعد ثماني سنوات ، أصبح نيمار الآن مجرد هدف واحد من إجمالي رونالدو.
بعد تعادله مع اللاعب رقم 9 السابق ، سيكون لديه 15 لاعبًا إضافيًا ليكافئ بيليه 77.
تم تأجيل فوضى الصيف خلف نيمار وعاد إلى العمل بهدف في تعادل البرازيل 2-2 مع كولومبيا.
يذكر أن سيواجه البرازيل منتخب بيرو في تكرار لنهائيات كأس أمريكا في البحث عن 62 له.
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