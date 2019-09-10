الممثلة دليلة المفتاحي تحصد سبعة جوائز من الأردن

بعد مشاركتها القيّمة مؤخرا في الدورة السابعة عشر من مهرجان "صيف الزرقاء المسرحي" بالأردن تحصلت الأحد الماضي مسرحية "قمرة 14 "على سبعة جوائز شملت الجانب الفني والتقني ، والمسرحية من تأليف بوكثير دومة وإخراج دليلة المفتاحي ،تمثيل كمال الكعبي، نادر بلعيد، طاهر الرضواني، عبير الصميدي وضحى والي ، سينوغرافيا طارق بوزيد ،تقني إضاءة ناجح بن محمود وتقني صوت بلال بن سليمان .





المصدر : الشروق



