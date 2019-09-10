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الممثلة دليلة المفتاحي تحصد سبعة جوائز من الأردن

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:10 م
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الممثلة دليلة المفتاحي تحصد سبعة جوائز من الأردن
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محمد وليد الجموسي
 
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بعد مشاركتها القيّمة مؤخرا في الدورة السابعة عشر من مهرجان "صيف الزرقاء المسرحي" بالأردن تحصلت الأحد الماضي مسرحية "قمرة 14 "على سبعة جوائز شملت الجانب الفني والتقني ، والمسرحية من تأليف بوكثير دومة وإخراج دليلة المفتاحي ،تمثيل كمال الكعبي، نادر بلعيد، طاهر الرضواني، عبير الصميدي وضحى والي ، سينوغرافيا طارق بوزيد ،تقني إضاءة ناجح بن محمود وتقني صوت بلال بن سليمان .  

المصدر : الشروق

 
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