الممثلة دليلة المفتاحي تحصد سبعة جوائز من الأردن
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:10 م
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محمد وليد الجموسي
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بعد مشاركتها القيّمة مؤخرا في الدورة السابعة عشر من مهرجان "صيف الزرقاء المسرحي" بالأردن تحصلت الأحد الماضي مسرحية "قمرة 14 "على سبعة جوائز شملت الجانب الفني والتقني ، والمسرحية من تأليف بوكثير دومة وإخراج دليلة المفتاحي ،تمثيل كمال الكعبي، نادر بلعيد، طاهر الرضواني، عبير الصميدي وضحى والي ، سينوغرافيا طارق بوزيد ،تقني إضاءة ناجح بن محمود وتقني صوت بلال بن سليمان .
المصدر : الشروق
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