بعد أزمة الكشف الطبي.. رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل أحمد هاني لتهنئة بدخول كلية الطب



وأوضح رئيس الجامعة، أنه لا يستطيع أحد أن يثني شخص عن حلمه، مشيرًا إلى أن الجامعة تفتح أبوابها للجميع، وأهلا وسهلا به أبنًا من أبناء الجامعة الجدد.



وتابع الغرباوي، أنه تم قبول عدد 14 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بعد أن قامت اللجنة الطبية بمناظرة الطلاب وتحديد الإعاقة وبيان مدى أحقية الطالب في تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات من عدمه في اللجنة التي عقدت بمستشفى الطلاب في أول سبتمبر الجاري.



وأشار إلى أنه تم قبول عدد عشرة طلاب بكلية الآداب وثلاثة طلاب بكلية التجارة وطالب واحد بكلية الحقوق ويتم ترشيح الطالب للكلية طبقا لنوعية الإعاقة ومدى إمكانية تناسب حالته الصحية مع الدراسة بالكلية.



وكانت بوابة "الفجر"، نشرت أمس الاثنين، أزمة الطالب أحمد هاني، بمدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، عقب رفض كلية الطب بجامعة جنوب الوادي قبول أوراقه، نظرًا لوجود إعاقة بسيطة في يده اليمنى.



وزير التعليم العالي يتابع الموقف

بينما قال هاني شحاتة ولي أمر الطالب أحمد هاني، والذي حصل على 99% بالشهادة الثانوية بمحافظة قنا، ورفضت أوراقه كلية الطب البشري بجامعة جنوب الوادي بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تواصل مع نجله وأخبره بقبوله بكلية الطب.



وتابع في تصريحاته لـ"الفجر"، إن الوزير قال لنجله: "يابني أنت محدش يقدر يحرمك من الكلية اللي بتحبها ودا حقك"، طالبًا منه الذهاب إلى جامعة جنوب الوادي بقنا، لتقديم أوراقه الخاصة.



ووجه شحاتة الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي من اجل قبول نجله للالتحاق بالكلية، خاصة وأنها حق أصيل له.



استقبل الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الطالب أحمد هاني شحاتة، الحاصل على 99% بالشهادة الثانوية، بعد أزمة الكشف الطبي، لتهنئته بقبوله بكلية الطب.