تتويجات تونسية ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في دورته 76

بعد مشاركتها المتميزة في مهرجان كان السينمائي وفي انتظار مرورها على شاشات تورونتو الدولي، حصدت الأفلام التونسية مؤخرا اربع جوائز ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في دورته 76:

- جائزة أفضل دور رجالي في مسابقة آفاق ذهبت للممثل سامي بوعجيلة عن دوره في فيلم "بيك نعيش" لمهدي البرصاوي.

- حصل فيلم "بيك نعيش" لمهدي البرصاوي كذلك على جائزة INTERFILM لأفضل فيلم.

- فيلم "Divan à Tunis" (البلوز العربي) لمنال العبيدي نال جائزة الجمهور في مهرجان البندقية وذلك ضمن فعالية " أيام المخرجين في فانيسيا"





- فيلم" عرايس الخوف" لنوري بوزيد تسلم الجائزة الخاصة بحقوق الإنسان (Prix HRN) .



