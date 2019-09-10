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تتويجات تونسية ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في دورته 76

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:09 م
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تتويجات تونسية ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في دورته 76
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محمد وليد الجموسي
 
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بعد مشاركتها المتميزة في مهرجان كان السينمائي وفي انتظار مرورها على شاشات تورونتو الدولي، حصدت الأفلام التونسية مؤخرا اربع جوائز ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في دورته 76:
- جائزة أفضل دور رجالي في مسابقة آفاق ذهبت للممثل سامي بوعجيلة عن دوره في فيلم "بيك نعيش" لمهدي البرصاوي.
- حصل فيلم "بيك نعيش" لمهدي البرصاوي كذلك على جائزة INTERFILM لأفضل فيلم.
- فيلم "Divan à Tunis" (البلوز العربي) لمنال العبيدي نال جائزة الجمهور في مهرجان البندقية وذلك ضمن فعالية " أيام المخرجين في فانيسيا"

- فيلم" عرايس الخوف" لنوري بوزيد تسلم الجائزة الخاصة بحقوق الإنسان (Prix HRN) .

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