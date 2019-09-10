ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

راتب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:07 م
Advertisements
راتب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس
رونالدو
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يحصل كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي على أعلى راتب في الفريق خلال الموسم الحالي.

 

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الأندية الإيطالية من حيث رواتب اللاعبين، إذ أنه يدفع لنجومه 294 مليون يورو سنويًا.

 

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة بتقاضيه 31 مليون يورو سنويًا، خلال عقده الذي ينتهي في صيف 2022 وخلفه الهولندي ماتياس دي ليخت في المركز الثاني بـ8 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى 4 ملايين كمتغيرات، بينما الأرجنتيني جونزالو هيجواين في المركز الثالث بـ7.5 مليون يورو.

 

أما الأرجنتيني باولو ديبالا فهو في المركز الرابع بـ7.3 مليون يورو، ويليه أدريان رابيو بـ7 ملايين يورو بالإضافة إلى مليونين كمتغيرات، ثم آرون رامزي بـ7 ملايين يورو.

 

ويحتل المخضرم جيانلويجي بوفون المرتبة قبل الأخيرة في سلم الرواتب بـ1.5 مليون يورو فقط، حيث لا يتقاضى أقل منه سوى الحارس كارلو بنسوليو (0.3 مليون يورو).

 

وصية كريستيانو رونالدو الأخيرة

 

وقدم كريستيانو رونالدو وصاياه حول ثروته وضروة أن الوريثة الرئيسية للنجم البرتغالي ستكون صديقته جورجينا رودريجيز التي ستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة والتي تقدم بأكثر من 300 مليون يورو تقريبًا.

 

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما في عام 2018 ولدى رونالدو ابن بكر، من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور وتوأم من أم غير معروفة.

 

ويلغت أرباح كريستيانو رونالدو في الموسم الماضي 113 مليون يورو بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس

 

واحتكر رونالدو وميسي جائزة الكرة الذهبية لـ10 أعوام قبل أن يكسر الاحتكار النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 ويتوج بالجائزة في وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين.

 


 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: كريستيانو رونالدو رونالدو راتب كريستيانو رونالدو راتب رونالدو في يوفنتوس ارباح رونالدو
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
مبارايات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
x
13:30
البحرين
ميانمار
x
13:30
اليابان
سنغافورة
x
13:45
فلسطين
اليمن
x
14:00
السعودية
ماليزيا
x
14:45
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند