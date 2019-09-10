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بورصة دبي تصعد 0.04% بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:07 ص
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بورصة دبي تصعد 0.04% بمستهل جلسة منتصف الأسبوع
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم ، الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى،بنسبة 0.04% رابحا 1.27 نقطة ليصل إلى مستوى 2880.78 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات وسجلت  أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 65.1 مليون سهم محققة ما قيمته 112.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1485 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 9 أسهم.

 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فقطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 1.39%، 0.08%. 

 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 10.06%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.83%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.86%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.29%.
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