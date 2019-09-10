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محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
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محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف مودي ورغدة بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
تامر حسني مع العروسين
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الفجر الفني
 
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في واحدة من أقوى حفلات الزفاف، أحيا كل من النجم والفنان محمد فؤاد ونجم الجيل تامر حسنى ونجم الاغنية الشعبية محمود الليثى، حفل زفاف رجل الأعمال مودي أبو جمعة على الآنسة رغدة خضير، بحضور كوكبة من نجوم المجتمع والمشاهير، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسمير حلبية.

 

كما حضر كل من رجال الأعمال زغلول أبو خضير وأشقاء العريس العريس محمد أبو جمعه واحمد أبو جمعه ووكيل مجلس الشعب سليمان وهدان وعضو مجلس الشعب أحمد فرغلى وحمود عبد العال وقدوره أبو خضير و رئيس الغرفة التجارية عادل لمعى ورئيس الغرف التجارية بمصر وشمال أفريقيا عبد الفتاح المصرى وتامر البلتاجى وحمد دويدار وعمرو محلب وياسر صابر وإبراهيم زغلول وهانى رشوان.

 

وقام بتنظيم الحفل منظم الحفلات الشهير رانى العالمى، وقام بعمل الديكور حمادة الشامى.

 

وقدم "فؤاد" مجموعة كبيرة من الاغانى  طوال مشواره الفني منها "كمننا"، "ابن بلد" و"يا أصيل يا اصلي" و"ساعات بشتاق" و"بين إيديك" و"طمني عليك" و"خدنى الحنين" و"يا ناسي روحى" وقلبي اللي حبك" و"الحب الحقيقي"، ثم أشعل الحفل نجم الجيل تامر حسنى وقدم عدد من أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، كذلك أغاني القديمة التي يعشقها جمهوره مثل "بعيش" و"بطلة العالم في النكد".

 

ثم اختتم نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى بـ"عم ياصياد واخر اعملوة عم يا جمال"، واستمر الحفل حتى صباح اليوم التانى فى جو من السعادة والبهجة وسط الحضور.

محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
محمد فؤاد وتامر والليثي يشعلون حفل زفاف "مودي ورغدة" بحضور محافظ بورسعيد‎ (صور)
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