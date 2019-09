قبل ساعات من الإعلان الرسمي.. تقرير يصدم عشاق آيفون "هذة المزايا لن توجد فى iPhone 11

لا يفصلنا سوى ساعات قليلة عن مؤتمر شركة Apple للإعلان عن الاصدار الاحدث من هاتف iPhone، وكشف تقرير جديد عن الميزات الرئيسية التي يفتقر إليها الهاتف الجديد من Apple.





وشارك المحلل Ming-Chi Kuo تقريرًا جديدًا يزعم أن iPhone 11 لن يدعم Apple Pencil، كما أنها لن تحتوي على منفذ شحن USB-C، ولن تدعم الشحن اللاسلكي الثنائي، بمعنى آخر، فإن iPhone 11 لن يدعم الشحن اللاسلكي العكسي، ومعني ذلك لن يتمكن المستخدمين من إعادة شحن الأجهزة الأخرى التي تدعم Qi، مثل علبة AirPods للشحن اللاسلكي، على ظهر الهاتف.





واقترح كو، الذي قال في الأصل أن iPhone 11 سيحتوي على بطاريات كبيرة للشحن اللاسلكي الثنائي، أن شركة أبل قد تخلت عن هذه الميزة لأن كفاءة الشحن "لا تفي بمتطلبات أبل" ، وفقًا لما ذكره 9to5Mac . كما أكد المراسل مارك غورمان أن أبل تواجه مشكلات مع الميزة.

Yup, sounds like backside charging is out. https://t.co/8EGrRX1KBA





وفيما يتعلق بما ستحتوي عليه iPhone 11، قال كو، إن طرازي 5.8 بوصة و 6.5 بوصة من iPhone 11 Pro الجديد يجب أن يأتي مع محول طاقة بقوة 18 وات سريع الشحن مع منفذ USB-C.





وستظل جميع الهواتف الثلاثة مزودة بميزة Lightning، وسيحتوي iPhone XR 2 بحجم 6.1 بوصة على شاحن USB 5A. أخيرًا، قال إن شركة Apple ستلتزم بنفس الدرجة، لكن جميع الطرز "ستقدم ألوانًا جديدة".





متى يكون حدث Apple؟ ويقام الحدث اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة (18:00 بتوقيت جرينتش)، على مسرح ستيف جوبز في المقر الرئيسي لشركة آبل.



كيف يمكنك مشاهدة البث المباشر؟ تستضيف Apple بثًا مباشرًا على موقعها على الويب هنــــــــــــــــا - الجدير بالذكر أن شركة آبل قررت لاول مرة نقل فعاليات المؤتمر مباشرًا في بث حي على منصة يوتيوب مما يتيح لشريحه اكبر من متابعة الحدث المنتظر.





— Mark Gurman (@markgurman) ١٠ سبتمبر ٢٠١٩