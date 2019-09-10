إمبراطورية اليابان السابقة تغادر المستشفى بعد جراحة السرطان

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خرجت الامبراطورة اليابانية السابقة ميشيكو من المستشفى اليوم الثلاثاء بعد خضوعها لجراحة سرطان الثدي، وانحنت بأدب للموظفين أثناء مغادرتها.



تم تشخيص حالة ميتشيكو البالغة من العمر 84 عامًا بالاصابة بسرطان الثدي في يوليو، وقد أجرت عملية جراحية يوم الأحد في مستشفى جامعة طوكيو.



وقالت وكالة إمبريال الخاصة إن سرطانها لم ينتشر، لكنها ستجري فحوصات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من العلاج.



و كانت قد اعلنت الوكالة في وقت سابق أن الإمبراطورة إمريتا ميشيكو، ستخضع لعملية جراحية لسرطان الثدى، مؤكدة أن السرطان مازال فى مرحلة مبكرة.



وفقا للوكالة، فإنه تم اكتشاف السرطان فى اختبار الأنسجة التى خضعت لها فى مستشفى إمبريال كوميونتيال، الشهر الماضى، واوضحت أنها لن تخضع للعملية الجراحية خلال شهر سبتمبر على الأقل.



وكانت الوكالة، أعلنت فى وقت سابق هذا العام، إن الإمبراطورة السابقة تعانى من ضيق فى التنفس بشكل متكرر، خاصة أثناء المشى صباحًا، وفى يونيو الماضى تم تشخيصها حالتها على أنها مشاكل فى القلب، مما دفع الأطباء إلى المطالبة بتخفيف العبء البدنى اليومى.



وقد تنحي زوج ميتشيكو، أكيهيتو، عن وظيفته كإمبراطور في 30 أبريل، وأصبح ابنهما ناروهيتو إمبراطورًا في اليوم التالي.



ميتشيكو هي أول عامية تصبح إمبراطورة في التاريخ الياباني الحديث.



كان أكيهيتو وميشيكو يتمتعان بشعبية لدى الجمهور الياباني لكسر التقاليد وجلب العديد من التغييرات إلى النظام الملكي. اختاروا تربية أطفالهم الثلاثة أنفسهم، وتحدثوا في كثير من الأحيان إلى الجمهور، وقدموا تعويضات لضحايا الحرب في اليابان وخارجها.



ليس للإمبراطور والإمبراطورة أي سلطة سياسية رسمية ولهما وضع رمزي فقط.



