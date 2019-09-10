برلمانية: زيارة وفد "الخطة والموازنة" لـ أمريكا هدفها دراسة النواحي المختلفة لتطبيق "البرامج والأداء"

وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن الوفد سيعقد عددا من اللقاءات الهامة لدراسة تلك النواحي، حيث تقابل مع ممثلي صندوق النقد الدولي وتم الحديث عن موازنة البرامج والأداء والتي عرض الدكتور حسين التطور الزمني لتطبيقها، كما تم الحديث عن السياسيات "إيرادات ومصروفات" للدول وكيفية رسمها ومراقبتها، وربط أهداف التنمية المستدامة بإعداد الموازنة.



وأكدت سيلفيا نبيل علي أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي كبير في تطبيق موازنة البرامج والأداء خاصة وأننا دخلنا المرحلة الأخيرة من التطبيق، في الوصول إلي النتائج المرجوة من تطبيق هذه الموازنة والتي تجعلنا نستطيع أن نضع الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير بلدنا مصر، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع.



وأشارت رئيس اللجنة الفرعية أن الوفد سيعقد العديد من اللقاءات الهامة، حيث يجتمع اليوم الثلاثاء بممثلي شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة فى القطاعين العام والخاص، موضحة أن الزيارة ستشهد العديد من اللقاءات الهامة والتي تستمر حتي يوم 17سبتمبر، منها لقاء ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، إضافة إلى لقاء مسئولى الخزانة والموازنة والإدارات بحكومة ولاية ميريلاند، ومسئولي مكتب الإدارة والموازنة التابع للحكومة ومكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكى، وزيارة إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا.



ويرأس الوفد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.



كما شاركت النائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، بالمؤتمر الذي عقدته اليوم وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID عن موازنة البرامج والاداء بفندق هيلتون القاهرة بمصر الجديدة، وذلك ضمن فاعليات مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، وذلك بحضور "أحمد كوجوك، محمد السبكي، جميل حلمي، سارة عيد، أمين عام المجلس القومي للمرأة" وممثلي الوزارات المختلفة وممثلي المجلس القومي للمرأة.



وألقت النائبة سيلفيا نبيل كلمة افتتاحية بالمؤتمر، أكدت فيها امتنانها للمجهود المبذول من قبل وزارتي المالية والتخطيط وكل الوزارات المطبقة لموازنة البرامج والأداء، مؤكدة أن كل من يعملون في موازنة البرامج والأداء من كافة الوزارات فريق عمل واحد.



وأكدت سيلفيا نبيل على أن موازنة البرامج والأداء تجعلنا نستطيع أن نضع الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير بلدنا مصر، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع، وذلك باكتمال منظومة موازنة البرامج والاداء والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للبرامج حتى نصل إلي خدمة تليق بالمواطن المصري بكافة الجهات.



وأشارت رئيس اللجنة الفرعية إلى جدول عمل الفترة القادمة والخطوات التي تم الاتفاق عليها، والخطة التي وافق عليها مجلس النواب من خلال تقرير اللجنة، لافتة إلى أن اللجنة تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارات لوضع الهيكل الرأسي لموازنة البرامج والأداء، لتطبيق المرحلة الثانية منها، إلى جانب العمل على الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.



وأشادت النائبة سيلفيا نبيل بالروح الموجودة بين ممثلي الوزارات قائلة "بقينا فريق عمل واحد عارف بعضه ورغم إن الشغل كثير، إلا أننا سعداء بالمجهود الذي يتم علشان مصر ودي حاجة حلوة أن يكون جميع ممثلي الوزارات عارفين بعض".



وخلال المؤتمر تحدث ممثلو وزارات المالية والتخطيط عن الجدول الزمني لتطبيق "البرامج والأداء"، والخطوات القادمة والتوصيات المقدمة من وزارتي المالية والتخطيط، بالإضافة إلى مجالات التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة.



قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن الزيارة التي يقوم بها الوفد وفد لجنة الخطة والموازنة للولايات المتحدة لها أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن الوفد الدراسي هو بالأساس لدارسة النواحي المختلفة لتطبيق موازنة البرامج والأداء.