هازارد يزف خبر سار لجماهير ريال مدريد
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:39 ص
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الفجر الرياضي
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بينما لا يزال معظم أعضاء فريق ريال مدريد مع منتخباتهم الوطنية ، يعمل زين الدين زيدان مع أولئك الذين بقوا في الخلف للتحضير لمباراة السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضد ليفانتي.
إيدين هازارد وجيمس رودريجيز ابراهيم دياز عانوا جميعًا من مشاكل الإصابة ، ولكن تمكن الثلاثة من المشاركة في الجزء الأول من التدريب يوم الاثنين قبل القيام ببعض الأعمال الفردية.
عملت لوس بلانكوس على الضغط والحفاظ على التملك من خلال سلسلة من التدريبات ، قبل ممارسة العبور وإطلاق الجولة الرابعة.
لاعبي كاستيلا خافيير بيلمان ، أدريان دي وشاركت كل من لا فوينتي وأيوب أبو وسيرجيو لوبيز وبرافو في التمرين ، كما فعل حارس مرمى يوفينيل لويس.
ومن المتوقع أن يعود اللاعبان الدوليان الأسبان سيرجيو راموس وداني كارفاخال يوم الثلاثاء.
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