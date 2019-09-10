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اسعار اللحوم اليوم 10-9-2019

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
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اسعار اللحوم اليوم 10-9-2019
اسعار اللحوم اليوم
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اسعار الحديد
تستقر اسعار اللحوم في الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء 10-9-2019، وتستمر حالة الاستقرار التى تشهدها اللحوم منذ انتهاء فترة عيد الاضحى المبارك وتنشر بوابة الفجر الالكترونية اخر تحديث لاسعار الللحوم في الاسواق المحلية اليوم بمختلف أنواعها وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 اسعار اللحوم في السوق المصري اليوم
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي واللحم السودانى، حيث سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها، وكما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي 70 جنيهًا، أما عن الأسعار الاخرى فسجل سعر كيلو اللحم البلدى 100 جنيها، ليس ذلك وحسب وإنما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية انواع اللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التى تطرحها وزارة التموين للمواطنين بأسعار مخفضة وجاءت على النحو التالى:

سجل كيلو لحم سوداني نحو 85 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو لحم برازيلي نحو 70 جنيهًا، وسجل كيلو لحم بلدي 100 جنيه.

اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10-9-2019

استقرت اسعار اللحوم في السوق المحلى حيث سجلت أسعار اللحوم البتلو بين 120– 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125– 160 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 115 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 175 جنيهًا، سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو.

 اسعار اللحوم 

المادة / كيلوالسعر مقابل الجنيه المصري
لحم الكندوز100 – 120 جنيه
لحم البتلو120- 140 جنيه
لحم الضأن120- 135 جنيه
لحم الجاموس130 – 160 جنيه
لحم الجملي100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد60 – 80 جنيه



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