استقبال حافل لـ"بعلم الوصول" في تورنتو.. وبسمة: "الجمهور حب الفيلم" (صور)

هشام صقر: تراكم خبرات السينما المصرية أوصلنا لاستمرار المشاركات الكبرى وفخور بردود الفعل

إقبال جماهيري كبير وردود فعل قوية حققها الفيلم المصري بعلم الوصول لدى عرضه ضمن الاختيار الرسمي لقسم استكشاف بمهرجان تورنتو.

وجرى عرض الفيلم حتى الآن في يومي ٦ و٧ من سبتمبر الجاري بحضور مخرجه هشام صقر والفنانين بسمة وبسنت شوقي، وسط إقبال جماهيري كبير وتصفيق حاد بعد إنتهاء العرضين.





ومن المقرر أن يقام العرض الثالث والأخير يوم ١٥ من سبتمبر الجاري.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى. تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.









يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.





وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا " " انا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان ترونتو وأرى ان حركة السينما المصرية في اخر كام سنة شئ اجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها". وأشار صقر لفخره بردود الفعل التي حققها الفيلم في العرضين الاوليين له.

أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة بالإضافة لكونها مسابقة ضمت عدد أخر من الافلام العربية وهو دليل على تطور سينمانا العربية وهو شئ يسعدها للغاية وهي شخصيا قد جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها المسافر في المسابقة الرسمية لفينسيا وهو شئ مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه.

وهي تشعر بالإثارة بعد رؤيتها للفيلم مع جمهور مختلف وردود الفعل الإيجابية للغاية العرضين.