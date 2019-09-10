ضياء الميرغني: عادل إمام تحدى شريف عرفه بسببي في فيلم "النوم في العسل"

قال الفنان ضياء الميرغنى، إن الزعيم عادل إمام كان له دور كبير في حياته بداية من فيلم "كراكون في الشارع" وفيلم "النوم في العسل" كان علامة في عملى مع الأستاذ عادل إمام.

وأضاف الميرغنى خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، المذاع على قناة النهار، ان الفنان عادل إمام تحدى المخرج شريف عرفة بسببه في فيلم "النوم في العسل".

وتابع "الميرغنى": عادل إمام رشحني لأداء دور في الفيلم والمخرج رفض، عادل إمام وقف قدام كل الناس في أول يوم تصوير وقال أنا أتحديت المخرج عشانك، وأنا أخذت الدور تحدى والحمدلله نجحت الشخصية.





أنشئت فرقة مسرحية وأنا في سن ١٥ سنة في المنيا

قال الفنان ضياء الميرغنى، إنه أنشئ فرقة مسرحية بالمنيا وهو في سن ١٥ سنة ثم التحقت بفرقة المنيا المسرحية وعملت خمس عروض.

وأضاف الميرغنى انه يوجه رسالة لكل الإباء و الأمهات سيبوا ولادتكم يطلعوا مواهبهم و يبدعوا .





أحب الأدوار المركبة والحرفية انك تخلى الناس تصدق وتضحك

وأضاف الفنان ضياء الميرغنى أنه يحب الأدوار المركبة في الشخصية التي يقدمها، والحرفيه في انك ازاى تخلى الناس تصدق وتضحك.

وكشف الميرغنى خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى، انه يحب ما يقدمه من أدوار فلذلك يكافئه الله بحب الجمهور.









تأثرت جداً بصلاح جاهين وبيرم وسيد حجاب فكتبت رباعيات "وش تانى"

وأوضح الفنان ضياء الميرغنى انه متأثر جداً بشعر صلاح جاهين وبيرم التونسى وسيد حجاب.

و أضاف الميرغنى بأن أول قصيدة كتبتها نشرتها على الفيسبوك عجبت الناس جداً و هو ما شجعنى اكمل حتى أصدرت رباعيات تحت عنوان "وش تانى".









من حبى في الشعر سميت ابنى الأول بيرم والثانى النديم شاعر الثورة العرابية

وأضاف الفنان ضياء الميرغنى انه يعشق الشعر حتى انه سمى اسمه الأول بيرم والثانى النديم شاعر الثورة العرابية.

وأختتم لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى، بان اخوه الكاتب الصحفى رجاء الميرغنى يكتب رباعيات على الفيسبوك واعجبت بها جداً و حسيت انى عندى حاجة عاوز اكتبها، فكتبت و اخذت رأيه ووجهنى توجيهات بسيطة و قالى انتا كده تقدر تنطلق وده كان منذ تقريبا عامين.