بسبب الرقص.. زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة في لبنان (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديدو لحفل زفاف في شمال لبنان تحول إلى "حلبة مصارعة"، إثر شجار عنيف وقع بين أهل العريس وأهل العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسين.

وفي التفاصيل، أن إشكالا وقع مساء أمس الاثنين في منطقة عكار شمال لبنان، بين مدعوين إلى حفل زفاف على أفضلية "طليعة حلقة الدبكة"، تطور إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي، وهرج ومرج في الصالة.

وأفادت صفحات التواصل الاجتماعي التي نقلت الفيديو، بأن الإشكال أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وأدى إلى تحطيم محتويات الصالة.

وتشهد المناطق النائية في لبنان إشكالات مشابهة بشكل متكرر، آخرها مقتل 3 أشخاص في حفل زفاف في بعلبك، بعد تبادل لإطلاق النار نتيجة مشكلة وقعت على خلفية خلاف على أغنية في الحفل.

كما تداولت صفحات كثيرة على شبكات التواصل الإجتماعي فيديو بشكل واسع، يرصد حادثاً غريباً بين عروسين في حفل زفافهما.

تشتهر قرية تشوماك داغ، بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، بحفلات الزفاف التقليدية التي تمتد عدة أيام، وتتخللها منافسات مصارعة الزيت، حيث يستعرض الشبان عضلاتهم.

ويعود هذا التقليد المتوارث الذي مازالت القرية ، متشبثة به، إلى نحو 500 عام.

وباتت القرية مقصدا للسياح المحليين والأجانب، الراغبين بمتابعة حفلات الزفات ومنافسات المصارعة التقليدية.

وتحرص النساء والفتيات على ارتداء ملابسهن التراثية خلال أيام الحفل.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس جمعية جوماق داغ ومحيطها للثقافة والسياحة، حسن يلدريم، إن حفلات الزفاف تستمر عادة 4 أيام في القرية.

وأوضح أن الطقوس تبدأ برفع علم على دار العريس، وتستمر في اليوم الثاني بمنافسات المصارعة التي تنظم ليلا.

وأظهر المقطع المصوّر مصارعة حادة وجادة بين العروسين على ما يشبه الحلبة، بدلاً من جلوسهما في المكان المخصص لهما، أو رقصهما معاً.

واستطاعت العروس المرتدية فستان الزفاف الأبيض، أن تصرع عريسها أرضاً، وتثبت جسمه بشكل كامل، وسط تصفيق الحاضرين وصيحاتهم التشجيعية.

ولم يتم التأكد من مصدر الفيديو أو تاريخه، على الرغم من انتشاره الكثيف على الـ"سوشيال ميديا".

ورافقت الفيديو القصير، تعليقات طريفة على غرار "كان الله في عون العريس"، و"العروس ذبحت القط من الليلة الأولى".



