وزيرة الهجرة: نتطلع لدمج التسهيلات الاستثمارية للمصرين في الخارج

عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا جديدًا للجنة بحث دمج المصريين بالخارج في جهود الاستثمار والتنمية في الدولة المصرية، وطرح أفكار جاذبة لهم من بينها إمكانية إنشاء صندوق استثماري وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة، وذلك بحضور عدد من ممثلي البنوك المصرية ووزارتي التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي والبنوك الوطنية، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الاجتماع الثالث للجنة، أن الهدف من تشكيلها هو بحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم والخروج باقتراحات ونتائج تناسب احتياجات كافة شرائح المصريين بالخارج واختلاف الدول المقيمين بها، لافتة إلى أن المصري بالخارج أصبح لديه ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي، ما انعكس على تحويلاتهم النقدية خلال الفترات الماضية.





واقترحت وزيرة الهجرة إيجاد آلية عمل موحدة تدمج كافة جهود الجهات المعنية في بوتقة واحدة يقدم من خلالها الخدمات والمنتجات الاستثمارية للمصريين بالخارج، لتمثل منفذًا واحدا وشاملا لكافة الأمور المتعلقة باستثمار المصريين بالخارج في بلدهم، وذلك بهدف تيسير سبل التعامل بين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار والجهات المعنية بذلك.