شاهد بالفيديو.. ريهام سعيد تكشف السبب الحقيقي لاعتزالها الإعلام

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير، أن السبب الحقيقي، وراء اعتزالها للعمل الإعلامي، هو "الجهل".

ونشرت "سعيد" فيديو أوضحت فيه أن الإعلام ليس أن يسرد المذيع أو المذيعة خبر ما، مع استضافة متخصص للحديث عن الموضوع، فذلك هو الشكل النمطي والتقليدي للإعلام، موضح أنه لابد أن يكون هناك تلفزيون واقعي وهي مدرسة إعلامية موجودة في جميع دول العالم.





"السمنة" مرض يتيح بريهام سعيد من المجال الإعلامي

البداية كانت من عند الإعلامية ريهام سعيد، التي قالت في إحدى حلقات لها من برنامج "صبايا" المذاع عبر شاشة "الحياة"، حيث قالت نصا: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، الناس التخينة بتشوه المنظر".





أصار هذا الأمر جدلا كبيرا حولها وأغضب السيدات والرجال واعتبروه إهانة لهم، خاصة وأنه مرض لا دخل لهم فيه.





وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة وقف البرنامج، أو تقديمها لاعتذار رسمي، عما بدر منها، وما اعتبروه إهانة لهم.





وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا".



