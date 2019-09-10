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اعرف موعد دخول سيارة هيونداي البيك أب "NX4-OB" خط الإنتاج

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
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اعرف موعد دخول سيارة هيونداي البيك أب NX4-OB خط الإنتاج
صورة أرشيفية
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تعمل شركة هيونداي منذ فترة على تطوير سيارة بيك أب جديدة بالاسم الرمزي NX4-OB، حيث تتوقع الشركة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في فئتها.

بيك أب هيونداي سترتكز على قاعدة عجلات الجيل القادم من توسان، مع اعتمادها على محرك 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مع وجود نسخة هجينة.

كما ستدخل بيك أب هيونداي التي تحمل اسم سانتاكروز خطوط الإنتاج في شهر مايو العام المقبل 2020 في مصنع الشركة في ولاية ألاباما الأمريكية.
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