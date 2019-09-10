الإفتاء: كفاية الفقراء والمحتاجين مقدمة على نافلة الحج والعمرة



وعن قراءة القرآن بدون حجاب، أوضحت دار الإفتاء أن الحجاب من الآداب وليس الشروط عند قراءة القرآن، حيث يمكن قراءة القرآن بدون ارتدائه، ولكن يشترط الوضوء حال قراءة القرآن من المصحف نفسه.



ورأت دار الإفتاء، أنه لا مانع من حصول عمل على بقشيش، بشرط أن يكون عن طيب خاطر، وليس بسبب الإلحاح.



وقال الدكتور محمود شلبي، أمين إدارة الفتوى بدار الإفتاء ردا على سؤال هل يجوز للأخ الزواج بطليقة شقيقه، إنه يجوز للأخ الزواج بشقيقة أخيه بعد أن تقضي المطلقة عدتها.



وسردت دار الإفتاء الأحاديث التي تتناول الحديث عن فضل الجيش المصري، وأكدت أنها أحاديث صحيحة، ولا يجب التشكيك فيها.