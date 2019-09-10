الإفتاء: كفاية الفقراء والمحتاجين مقدمة على نافلة الحج والعمرة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
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هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "فيس بوك"، قائلا: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة".
وأوضحت دار الإفتاء عبر إجابتها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيس بوك"، أنه في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابًا منها.
وأوضحت "الإفتاء"، أن هذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين على التطوع بالحج أو العمرة يُنيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.
ويحرص علماء دار الإفتاء على تقديم بث مباشر يوميا، للرد على أسئلة استفسار المسلمين، وتوضيح الأحكام الصحيحة للمسائل الدينية.
حيث أوضحت دار الإفتاء مؤخرًا خلال البث المباشر لها، إن إجراء عمليات التعقيم للقطط حتى لا تنجب حرام شرعًا كونها تحرم الحيوان من حقه، وكن يجوز إجراؤها عند وجود علة تتعلق باالحيوان وليس مقتنيه، مثل إصابته بمرض.
وكذلك أشارت الإفتاء إلى أنه يجوز سماع الأغاني إذا كانت لا تثير المشاعر، أو تحث على الفتن، ولا يصاحبها منكر مثل الرقص.
وكشفت أيضا الإفتاء أن المتوفي بمرض السرطان شهيدا كونه مرض مبطون.
وسردت دار الإفتاء الأحاديث التي تتناول الحديث عن فضل الجيش المصري، وأكدت أنها أحاديث صحيحة، ولا يجب التشكيك فيها.
وعن قراءة القرآن بدون حجاب، أوضحت دار الإفتاء أن الحجاب من الآداب وليس الشروط عند قراءة القرآن، حيث يمكن قراءة القرآن بدون ارتدائه، ولكن يشترط الوضوء حال قراءة القرآن من المصحف نفسه.
ورأت دار الإفتاء، أنه لا مانع من حصول عمل على بقشيش، بشرط أن يكون عن طيب خاطر، وليس بسبب الإلحاح.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين إدارة الفتوى بدار الإفتاء ردا على سؤال هل يجوز للأخ الزواج بطليقة شقيقه، إنه يجوز للأخ الزواج بشقيقة أخيه بعد أن تقضي المطلقة عدتها.
وأوضحت دار الإفتاء عبر إجابتها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيس بوك"، أنه في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابًا منها.
وأوضحت "الإفتاء"، أن هذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين على التطوع بالحج أو العمرة يُنيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.
ويحرص علماء دار الإفتاء على تقديم بث مباشر يوميا، للرد على أسئلة استفسار المسلمين، وتوضيح الأحكام الصحيحة للمسائل الدينية.
حيث أوضحت دار الإفتاء مؤخرًا خلال البث المباشر لها، إن إجراء عمليات التعقيم للقطط حتى لا تنجب حرام شرعًا كونها تحرم الحيوان من حقه، وكن يجوز إجراؤها عند وجود علة تتعلق باالحيوان وليس مقتنيه، مثل إصابته بمرض.
وكذلك أشارت الإفتاء إلى أنه يجوز سماع الأغاني إذا كانت لا تثير المشاعر، أو تحث على الفتن، ولا يصاحبها منكر مثل الرقص.
وكشفت أيضا الإفتاء أن المتوفي بمرض السرطان شهيدا كونه مرض مبطون.
وسردت دار الإفتاء الأحاديث التي تتناول الحديث عن فضل الجيش المصري، وأكدت أنها أحاديث صحيحة، ولا يجب التشكيك فيها.
وعن قراءة القرآن بدون حجاب، أوضحت دار الإفتاء أن الحجاب من الآداب وليس الشروط عند قراءة القرآن، حيث يمكن قراءة القرآن بدون ارتدائه، ولكن يشترط الوضوء حال قراءة القرآن من المصحف نفسه.
ورأت دار الإفتاء، أنه لا مانع من حصول عمل على بقشيش، بشرط أن يكون عن طيب خاطر، وليس بسبب الإلحاح.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين إدارة الفتوى بدار الإفتاء ردا على سؤال هل يجوز للأخ الزواج بطليقة شقيقه، إنه يجوز للأخ الزواج بشقيقة أخيه بعد أن تقضي المطلقة عدتها.
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