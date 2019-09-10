"ما تعلاش عن الحاجب" ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان مالمو
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
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أحمد رمضان متولي
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ينافس فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" على جائزة أفضل بالمستبقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية والذي يبدأ فعالياته من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل.
"ما تعلاش عن الحاجب" تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري، وبطولة
أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب، ويدور حول فتاتين منتقبات يتقابلن في أحد
المولات، ونال الفيلم استحسانا نقديا عند عرضه الأول، بالإضافة إلى اهتمام جماهيري
عن عرضه في سينما زاوية.
قصة فيلم ماتعلاش على الحاجب
تدور الأحداث حول الفتاة المنقبة "عائشة" التي اختارت اسم "حور عين" لها على إحدى الصفحات المغلقة على السوشيال ميديا، وتتجه الفتاة بصحبة صديقة لها إلى أحد مراكز التسوق وذلك لشراء بعض الأغراض للصديقة التي تنتظر وضع مولودتها، وتكتشف عائشة مع الأحداث أن نقابها يختبئ خلفه شيئًا أكبر من جسدها ووجهها.
الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ تامر عشري، وتأليف هيثم دبور، وبطولة أسماء اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب.
كشف صناع فيلم "ما تعلاش عن الحاجب" عن البوستر الرسمي لفيلمهم المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، بمهرجان الجونة السينمائي، حيث تتصدر البوستر، فتاة منتقبة يبدو في عينيها الذهول وهي ممسكة بآيس كريم يذوب ويتساقط على القفاز التي ترتديه.
وظهر بوستر آخر للفيلم تداوله رواد السوشيال ميديا، حيث ظهرت بطلتا العمل ترتديان النقاب وتجلسان فى مواجهة بعضهما البعض.
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