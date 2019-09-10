"ما تعلاش عن الحاجب" ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان مالمو

ينافس فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" على جائزة أفضل بالمستبقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية والذي يبدأ فعالياته من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل.

"ما تعلاش عن الحاجب" تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري، وبطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب، ويدور حول فتاتين منتقبات يتقابلن في أحد المولات، ونال الفيلم استحسانا نقديا عند عرضه الأول، بالإضافة إلى اهتمام جماهيري عن عرضه في سينما زاوية.