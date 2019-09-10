اعتقال ابنة مغنية كردية ألمانية في تركيا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن السلطات التركية اعتُقلت ابنة مغنية كردية ألمانية مسجونة في تركيا من أكثر منذ عام، على أيدي السلطات التركية.

وكانت السلطات قد منعت جونول أورس من مغادرة تركيا منذ مايو بزعم أنها عضو في منظمة إرهابية.

وتم احتجازها لفترة قصيرة بمطار صبيحة كوكجن في إسطنبول في وقت سابق من ذلك الشهر. وكانت أورس في إسطنبول لرؤية والدتها المسجونة، واسمها الفني "هوزان كين".

وقالت المحامية نوروز أكالين إن المرأة متهمة بمحاولة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، ويتم احتجازها في سجن نسائي بمدينة أدرنة شمال غربي تركيا.

وتم منع "أورس" من السفر بزعم مشاركتها في احتجاج عام 2012 في كولونيا من جانب حزب العمال الكردستاني المحظور. وهي تحمل الجنسيتين الألمانية والتركية.

وحكم على والدتها في نوفمبر الماضي بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر لعضويتها في حزب العمال الكردستاني، وقد اعتقلت في يونيو 2018 في أدرنه بعد أن أوقفت الشرطة حافلة كانت تستقلها، أثناء حملة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وأبدت المغنية، وهي من مدينة كولونيا، دعمها لحزب الشعوب الديمقراطي في حملته الانتخابية.

يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف جماعة إرهابية بكل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هددت تركيا بـ "فتح الأبواب" للاجئين السوريين للمغادرة والانتقال إلى الغرب إذا لم تكن هناك منطقة آمنة في سوريا قريبًا.

ادلى أردوغان بالتهديد في خطاب لمسؤولي الحزب الحاكم اليوم الخميس. وقال أيضًا إن تركيا مصممة على إنشاء منطقة آمنة وستفعل ذلك بمفردها إذا لم يكن هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.

ويقول إن تركيا تهدف إلى إعادة توطين حوالي مليون من أصل 3.65 مليون لاجئ سوري في المنطقة الآمنة. واضاف "سوف نضطر إلى فتح البوابات. لا يمكن إجبارنا على تحمل العبء وحدنا".

كما اشار اردوغان الي أن تركيا "لم تتلق الدعم اللازم من العالم" لمساعدتها في التعامل مع اللاجئين السوريين.

وفي وقت سابق، كان قد اوضح مسؤول تركي كبير، إن تركيا مددت المهلة الزمنية لمغادرة الاجئين السوريين غير المسجلين في اسطنبول لمدة شهرين.

وكان قد صرح وزير الداخلية سليمان سويلو في مقابلة مع تلفزيون هابرتورك إن الموعد النهائي تم تمديده حتى 30 أكتوبر.