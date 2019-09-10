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قانونياً صحة موقف رابيو ضد سان جيرمان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
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قانونياً صحة موقف رابيو ضد سان جيرمان
رابيو
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وكالات
 
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توصلت لجنة من رابطة كرة القدم المحترفة في فرنسا إلى خلاصة بأن العقوبات التي فرضها باريس سان جيرمان على لاعب وسطه السابق أدريان رابيو، الذي يدافع حالياً عن ألوان يوفنتوس الإيطالي، لم تكن قانونية بحسب ما علم من مصدر مقرب من الملف.

واستبعد رابيو عن تشكيلة النادي الباريسي منذ ديسمبر  الماضي، بعد فشل المفاوضات بشأن تمديد عقده، ما دفعه إلى الاحتكام للجنة الشؤون القانونية في رابطة الدوري المحلي لأن سان جيرمان لا يحترم "ميثاق كرة القدم المحترفة"، وهو الاتفاق الجماعي الوطني الذي يحكم مهن كرة القدم.

ثم تفاقمت الأزمة بين الطرفين حين قرر سان جيرمان إيقاف اللاعب في 14 مارس وحرمانه من راتب 6 أيام، والمكافآت المالية لذلك الشهر، على خلفية السهر في ملهى ليلي مباشرة بعد خروج بطل فرنسا من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في 6 مارس ولإبداء إعجابه على وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمدافع يونايتد السابق باتريس إيفرا يحتفل بخسارة النادي الباريسي.

لكن لجنة الاستئناف في رابطة كرة القدم المحترفة التي احتكم إليها اللاعب المنتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس، بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان، أصدرت حكماً في 30 أغسطس بأن العقوبات كانت غير قانونية.

ووفقاً للمصدر المقرب من الملف، اعتبرت اللجنة أن حرمان اللاعب من المكافآت المالية بسبب خطأ وليس لأنه لم يحقق الأهداف المطلوبة منه، يشكل عقوبة مالية يحظرها قانون العمل.

واعتبرت اللجنة أيضاً أن حرمان اللاعب من راتب 6 أيام بعد قرار أيضاً بعدم دفع مكافآته المالية لشهر ، يشكل مخالفة لأنه لا يحق للنادي معاقبة اللاعب مرتين للأسباب ذاتها، وذلك وفقاً لنفس المصدر.

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