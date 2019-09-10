بفستان ذهبي.. ياسمين صبري في أحدث إطلالة على إنستجرام
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
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الفجر الفني
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ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في إطلالة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير، "إنستجرام" مرتدية فستان ذهبي، جذاب وأنيق.
وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها، للاشادة بجمالها وتألقها، ومن أبرز التعليقات التي تلقتها: "جميلة"، وقال أخر: "فستان رائع".
على صعيد أخر، تلقت الفنانة ياسمين صبري، العديد من العروض، لخوض سباق الموسم الرمضاني المقبل 2020، إلا أنها لم تحسم موقفها وتحدد مصير مشاركتها الفنية في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة بعد النجاح الذي حققته في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي"، وكان البطولة المطلقة الأولى لها.
مسلسل حكايتي لياسمين صبري
وتدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.
المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج. بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير.
ياسمين صبري تبحث عن سيناريو سينمائي
حاليا تعيش الفنانة ياسمين صبري، فترة راحة، بعد تصوير مسلسل حكايتي، حيث تقضي وقتها بين الجيم والمصيف، خاصة بعد النجاح الذي حققته من المسلسل، وترغب ياسمين، في المشاركة السينمائية، حيث تبحث عن سيناريو يضيف لمشوارها الفني، مثل مسلسلها الناجح حكايتي.
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