بفستان ذهبي.. ياسمين صبري في أحدث إطلالة على إنستجرام





وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها، للاشادة بجمالها وتألقها، ومن أبرز التعليقات التي تلقتها: "جميلة"، وقال أخر: "فستان رائع".





ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في إطلالة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير، "إنستجرام" مرتدية فستان ذهبي، جذاب وأنيق.