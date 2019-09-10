كوريا الشمالية تطلق قذيفتين بعد عرض المحادثات مع الولايات المتحدة





ويعتقد على نطاق واسع أن كوريا الشمالية تريد من الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية وتخفيف واسع النطاق للعقوبات، التي تفرضها الولايات المتحدة مقابل خطوات محدودة لنزع السلاح النووي.



طارت القذائف الكورية الشمالية التي أطلقت من مقاطعة فيونجان الجنوبية، والتي تحيط بالعاصمة بيونج يانج، على بعد حوالي 330 كيلومترًا (205 ميلًا) عبر البلاد وفي اتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لرئاسة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية ووزارة الدفاع.



وقال الجيش، إن كوريا الجنوبية ستراقب عمليات الإطلاق المحتملة. لم تقل رئاسة الأركان المشتركة على الفور ما إذا كانت الأسلحة صواريخ بالستية أو مدفعية صاروخية.





وقال كيم جون راك المتحدث باسم رئاسة الأركان المشتركة "هناك حاجة لمزيد من التحليل المفصل لتحديد المواصفات الدقيقة."



كانت عمليات الإطلاق اليوم الثلاثاء هي الجولة الثامنة من الإطلاقات منذ أواخر يوليو والأولى منذ 24 أغسطس.





وقد كشفت عمليات الإطلاق السبعة السابقة عن أنظمة مدفعية صاروخية وقذائف صاروخية قصيرة المدى يقول خبراء إنها من المحتمل أن تزيد من قدراتها على ضرب أهداف في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، بما في ذلك القواعد العسكرية للولايات المتحدة.



مساء الاثنين، قالت نائب وزير الخارجية الأول في كوريا، تشوي سون هوي، إن كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات النووية في أواخر سبتمبر، لكن يتعين على واشنطن أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بمقترحات جديدة مقبولة.





وقالت إنه اذا لم ترضي المقترحات كوريا الشمالية، فقد تنتهي المعاملات بين البلدين.



وصف الرئيس دونالد ترامب إعلان كوريا الشمالية بأنه "مثير للاهتمام".



وقال ترامب "سنرى ما سيحدث.. في غضون ذلك، استعدنا رهائننا، ونستعيد رفات أبطالنا العظماء ولم نجر تجارب نووية منذ فترة طويلة."



وأوضح البيت الأبيض، أنه على علم بالتقارير الجديدة عن المقذوفات، التي يتم إطلاقها من كوريا الشمالية وأنه يواصل مراقبة الوضع والتشاور مع حلفائه في المنطقة.



وقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، إن مستشار الأمن القومي تشونج يوي يونج ترأس اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن القومي حيث عبر المسؤولون عن "قلقهم الشديد" بشأن الإطلاقات قصيرة المدى المستمرة من جانب الشمال.



وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية، أن القذائف لم تهبط في المياه الإقليمية لليابان أو في منطقتها الاقتصادية الخالصة وليس هناك ما يشير إلى أن الإطلاقات تشكل تهديدا مباشرا لأمن اليابان.



وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي اويا "نعتقد أن كوريا الشمالية تعمل على تحديث التكنولوجيا (الصاروخية) بإطلاق صواريخ مرارا وتكرارا.. تعتبر هذه مشكلة خطيرة وسنستمر في مراقبة التطور، مع ضمان سير نشاط الإنذار والمراقبة".



في البيان الذي صدر في وقت متأخر من الليل والذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، قالت تشوي إن كوريا الشمالية مستعدة للاجتماع مع الولايات المتحدة لإجراء مناقشات شاملة في أواخر سبتمبر حول القضايا التي تناولناها حتى الآن، في وقت ومكان يتم الاتفاق عليهما.



وأعربت تشو عن أملها في أن تقدم الولايات المتحدة "اقتراحًا موجهًا لمصالح كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة ويستند إلى أساليب القرار المقبولة بالنسبة لنا".



وحذرت من أنه "إذا أصب الجانب الأمريكي مرة أخرى السيناريو البالي الذي لا علاقة له بأساليب القرار الجديدة في مفاوضات العمل بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة التي ستعقد بالكثير من الجهد، فقد تنتهي التعاملات الديمقراطية بين كوريا والولايات المتحدة. "



وقال كيم دونج يوب المحلل بمعهد دراسات الشرق الأقصى في سول إن كوريا الشمالية من المحتمل أن تختبر أحد أنظمة الأسلحة الجديدة التي أظهرتها في يوليو وأغسطس.





وهي تشمل نظامًا صاروخيًا قصير المدى متنقلًا يقول خبراء إنه يشبه نسخة موسعة من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي ونظام صاروخي متعدد "كبير جدًا" اختبره الشمال يوم 24 أغسطس.



وأضاف كيم، أن كوريا الشمالية تحاول على ما يبدو زيادة قدرتها على المساومة من خلال ربط عرضها بالحوار بإطلاقات قصيرة المدى، مما يبعث برسالة إلى ترامب مفادها أنه بإمكانها اختبار أسلحة أكبر إذا رفضت الولايات المتحدة تقديم تنازلات كبيرة.



وقد انهارت المحادثات حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في فبراير عندما رفض ترامب مطالبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتخفيف العقوبات مقابل نزع السلاح الجزئي في قمته الثانية في فيتنام.



في إبريل، قال كيم إنه يرحب بقمة أخرى مع ترامب ولكنه حدد نهاية العام كموعد نهائي للولايات المتحدة لتقديم شروط أفضل لاتفاق لإحياء الدبلوماسية النووية.



التقى كيم وترامب مرة أخرى على الحدود الكورية في أواخر يونيو واتفقا على استئناف الدبلوماسية، لكن لم تعقد أي اجتماعات علنية بين الجانبين منذ ذلك الحين.







قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باتجاه البحر اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من عرض كوريا الشمالية استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لكنه حذر من أن تعاملاتها مع واشنطن قد ينتهي دون مقترحات أمريكية جديدة.وكان الهدف من الإطلاق وعرض المقترحات الجديدة هو الضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات عند استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.