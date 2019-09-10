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الأستراليون يفرون من منازلهم... وحرائق الغابات تدمر نيو ساوث ويلز

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
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الأستراليون يفرون من منازلهم... وحرائق الغابات تدمر نيو ساوث ويلز
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال مسؤولون اليوم الثلاثاء أن مئات الاستراليين فروا من منازلهم في الولايات الشرقية حيث دمر الحريق أجزاء من كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

وهبت رياح قوية في الولايتين الأستراليتين منذ يوم الاثنين، حيث خرجت النيران عن السيطرة في بعض المناطق، مما أدى إلى تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي.

وأبلغت كاترينا كارول مفوضة شرطة كوينزلاند الصحفيين: "أن ما لا يقل عن ثمانية من هذه الحرائق مشبوهة وسيتم التحقيق فيها".

وقالت: "بعض الحرائق شملت الأطفال يلعبون ومن الواضح أن العواقب وخيمة نتيجة لذلك وبعضهم كان هادفًا وخبيثًا".

وأضافت: "عواقب بعض هذه الحرائق وخيمة، يمكن للناس أن يموتوا، حيث أن المباني والمساكن يتم تدميرها ".

وأدى إنخفاض مستويات الرطوبة والرياح الشديدة، والغطاء النباتي، في ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية وحدها، إلى 85 حريقًا دمر أو ألحق أضرارًا بـ 84 منزلًا في جميع أنحاء الولاية، حسبما قال مسؤولو خدمات الإطفاء.

وقال جاكي ترايد القائم بأعمال رئيس وزراء كوينزلاند للصحفيين: "أن هناك أكثر من 400 شخص في مراكز الإخلاء، وأضافت أنه لا يوجد أحد ميت أو مفقود".

وقالت: "بصرف النظر عن ساحل صن شاين كوست، ما زلنا نشهد حرائق في جميع أنحاء الولاية".

وقال رجل إطفاء، في نيو ساوث ويلز المجاورة يوم الاثنين: "أن رجال الاطفاء يقاتلون حوالي 55 حريق وتم التأكد من تدمير حوالي خمس ممتلكات".

جدير بالذكر أن حرائق الغابات بدأت في وقت مبكر عن المعتاد في ربيع نصف الكرة الجنوبي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن الرياح ستكثف على مدار اليوم الثلاثاء، لكن تهديدات الحريق يجب أن تخف يوم الأربعاء.
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