مقتل وإصابة العشرات في حريق بمستشفى ألماني

احتشد متظاهرون ينتمون لجماعة "أوقفوا الانقلاب" في وسط العاصمة الألمانية برلين، احتجاجاً على احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.





وقال المحتجون الذي جمعوا توقيعات على عريضة، إنهم يريدون الدفاع عن الديمقراطية في بريطانيا، بعد أن أمر رئيس وزرائها بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع قبل الموعد النهائي المحدد للانسحاب في 31 أكتوبر .





وجاء في العريضة التي يجمع المحتجون توقيعات عليها: "هذا التعليق المحسوب للبرلمان تهديد للديمقراطية في بريطانيا إذ يثير أزمة دستورية في وقت يشهد أزمة وطنية".





ويعتزم المحتجون تسليم العريضة للسفير البريطاني في ألمانيا.





وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد تخلت عن محاولات في مجلس الشيوخ بالبرلمان لمنع قانون يهدف الى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الاوروبي دون اتفاق.