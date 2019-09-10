ارتفاع النفط لأعلى مستوى في ستة أسابيع

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سجلت العقود الآجلة للنفط أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء مرتفعة لليوم الخامس وسط تفاؤل بأن الأوبك ودول أخرى قد توافق على تمديد خفض الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار.



وارتفع خام برنت LCOc1 26 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 62.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0349 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع الخام الأمريكي CLc1 27 سنتًا، أو 0.5٪، إلى 58.12 دولارًا للبرميل.

وبلغ برنت أعلى مستوى له منذ 1 أغسطس، في حين ارتفع الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو.



وارتفع النفط الأمريكي بأكثر من 2٪ يوم الاثنين، في حين أنهى خام برنت اليوم مرتفعًا بنسبة 1.7٪ حيث كان رد فعل السوق على تعيين ملك السعودية ابنه الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرًا للطاقة يوم الأحد.



وقال الأمير عبد العزيز، وهو عضو منذ فترة طويلة في الوفد السعودي لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): "أن أركان سياسة المملكة العربية السعودية لن تتغير وأن صفقة عالمية لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حافظ".



وأضاف أن ما يسمى بتحالف أوبك +، المكون من دول أوبك وغير الأعضاء في أوبك بما في ذلك روسيا، سيكون في مكانه على المدى الطويل.



وقال "ستيفن اينيس" استراتيجي أسواق آسيا والمحيط الهادئ في أكسي ترايدر: "أن اجتماع دول أوبك ودول أوبك+ في أبو ظبي هذا الأسبوع "يثير الآمال بتخفيضات إضافية في الإمدادات".



ومع ذلك، فإن إنتاج النفط الروسي في أغسطس تجاوز حصته بموجب اتفاقيات أوبك +.



وقال "جيفري هالي" كبير محللي السوق في OANDA: "ستحتاج الأسواق إلى رؤية تقدم ملموس على جبهة الإنتاج، حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، للحفاظ على المكاسب".



وإذا انتهى النفط يوم الثلاثاء صعوديًا، فسيكون أطول مكاسب منذ أواخر يوليو، ولكن الرياح المعاكسة لا تزال قائمة مع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وقال مسؤولون تنفيذيون في المؤتمر السنوي لآسيا والمحيط الهادئ للبترول يوم الاثنين إنهم يتوقعون أن تتعرض أسعار النفط لهذا العام لضغوط من عدم اليقين المحيط بالاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإمدادات الأمريكية.



وأظهر مسح أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة من المرجح أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي الأسبوع الماضي.

