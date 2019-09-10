انتخابات "توفالو" تقلص دعم تايوان للمنطقة

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يستعد المشرعون المنتخبون حديثًا في دولة توفالو الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي لاختيار رئيس وزراء على خلفية جهود الصين لتقليص الدعم التقليدي للمنطقة لتايوان.



واحتفظ رئيس الوزراء الحالي "إنيلي سوبواجا"، وهو مؤيد قوي لتايوان بمقعده في الانتخابات العامة، وستظهر نتائج التصويت، وأي مراقبة من جانب المشرعين الجدد لاستبداله ستتم مراقبتها عن كثب في بكين وتايبيه.



ويعد جنوب المحيط الهادئ معقلًا دبلوماسيًا لتايوان، حيث تشكل العلاقات الرسمية مع ست من 16 دولة جزرية أكثر من ثلث تحالفاتها الكلية.



وهذا الآن مهدد، حيث تنظر جزر سليمان بقوة في التحول إلى بكين بعيدًا عن تايوان. تنظر بكين إلى تايوان باعتبارها مقاطعة متضاربة دون حق في إقامة علاقات بين دولة.



وليس من الواضح ما إذا كانت هناك شهية لاستكشاف تحول دبلوماسي في "توفالو" وهي دولة تضم حوالي 12000 شخص وواحدة من أصغر الديمقراطيات الانتخابية في العالم.



ولم يتم تحديد موعد لانتخاب رئيس وزراء جديد، ويمكن إجراء التصويت في أي وقت في الأسابيع المقبلة.



وقال "جوناثان برايك" مدير برنامج جزر المحيط الهادئ في معهد لوي، وهو مركز أبحاث في أستراليا، إن إعادة انتخاب سوبواغا ستغلق الباب أمام "أي احتمال لابتعاد توفالو عن تايوان".



وسيكون هناك سبعة من أعضاء البرلمان الجديد البالغ عددهم 16 عضوا في البرلمان الجديد من الوافدين الجدد، وفقا للنتائج الرسمية التي نشرت اليوم الثلاثاء.



وقال "سوبواجا" الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2013، في أغسطس أن الجزيرة ليس لها علاقات مع الصين.



وقال "سوبواجا" للصحفيين في أغسطس "لدينا علاقة طويلة الأمد مع تايوان، وأنا أقدر ما فعلوه من أجلنا".



أصبح "سوباجا" عاملًا أساسيًا في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عالمية أكثر صرامة لمعالجة تغير المناخ الذي يهدد البلد المنخفض.



وستساهم تايوان بـ 7.06 مليون دولار لميزانية توفالو في عام 2019، وفقًا لوثائق الميزانية.



وتعتمد توفالو - إلى جانب المساعدات - اعتمادًا كبيرًا على الدخل الناتج عن بيع تراخيص الصيد إلى سفن الصيد الأجنبية والإيرادات المتحققة من اسم مجال رمز البلد المحظوظ.



