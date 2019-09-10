بسبب ضغط الامتحانات.. انتحار نجمة قنوات الأطفال الشهيرة في بريطانيا (صور)

توفت نجمة قنوات الأطفال الشهيرة في بريطانيا، ميا ليسيا نيلور، عن عمر 16 عاما، في السابع من أبريل الماضي، وسط تقارير عن إصابتها بنوبة قلبية حينها، ولكن كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء سبب الوفاة.





وذكر موقع "سكاي نيوز"، أنه بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيلور، التي كانت تعمل في قناة "CBBC"، قامت بشنق نفسها داخل البيت، بسبب ضغط الامتحانات.





وفي وقت لاحق، جرى الإعلان عن وفاة النجمة، التي كان من المرتقب أن تجتاز شهادة الثانوية العامة، خلال الصيف الجاري.





وقبل الانتحار، تلقى والدا الفتاة اتصالا هاتفيا من المدرسة الثانوية، وجرى إخبارهما بأن مستوى ابنتهما ليس على ما يرام، وبعد هذا الاتصال، تم منع الفتاة من حضور حفل، وقبل يوم من الوفاة شاهدت فيلما إلى جانب عائلتها، وتضمن العمل مقطعا للانتحار.





وشاركت الراحلة في أعمال أطفال شهيرة، إلى جانب ممثلين بارزين مثل إيميلي أتاك وفلور إيست وتيس دالي، وجسدت دورا في عمل يحكي عن تجربة فتاة انفصل والداها.