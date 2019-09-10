تريلر "T CHAPTER TWO" يقترب من 30 مليون مشاهدة (فيديو)

وفي سياق آخر حصد "الجوكر" جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء السبت الماضي.

اقتناص "الأسد الذهبي"

ونافس العمل على "الأسد الذهبي" بمهرجان فينسيا بقوة ومن المقرر أن يعرض جماهيرا قريبا.





الإعلان تم طرحه بواسطة شركة Warner Bros للإنتاج الفنى والسينمائى، وهو بطولة جواكين فونيكس.









طرح الفيلم





ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائي.









وسيضم الفيلم الجديد عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.





شخصية الجوكر





"الجوكر" هو شخصية خيالية شريرة في القصص المصورة من نشر دي سي كومكس. يعد الجوكر عدو باتمان اللدود، كونه تسبب مباشرة في عدة مآسي في الحياة الخاصة بـ باتمان كشلل باربارا غوردون ووفاة جيسون تود (روبن الثاني) الشخصية من تأليف كل من جيري روبنسون وبيل فينغر وبوب كين. أول ظهوره كان ربيع 1940 في باتمان .